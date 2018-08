Cristina en jogging y los bolsos con dinero: los detalles de la declaración del chofer Centeno

El ex chofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones en cuadernos fueron claves para destapar el escándalo del supuesto pago de coimas de empresarios a ex funcionarios del gobierno anterior, reveló ante la Justicia que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner participaba en los encuentros y reuniones donde se entregaban bolsos con dinero en el interior de la Quinta de Olivos.

En su relato ante la Justicia, Centeno declaró que la ex presidenta se sumaba a las reuniones de las que participaban Roberto Baratta, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, junto a Néstor Kirchner y su secretario privado, Daniel Muñoz, en los que había bolsos con dinero. “Se la veía a ella (por Cristina) en joggin que cruzaba desde la casa donde vivía hacia el chalet donde habían dejado el dinero”, reveló Centeno, según el diario Clarín.

Según Centeno, Cristina Kirchner participaba de los encuentros donde había bolsos con dinero.

Según Centeno, las coimas y la entrega de dinero continuaron incluso tras la muerte de Kirchner, en 2010, aunque sí reconoció que se “espaciaron”. En lugar de efectuarse tres veces por semana, se realizaban una sola vez. Además, el ex chofer que se acogió al régimen del imputado colaborador y quedó en libertad, sostuvo que tras la muerte del ex mandatario el dinero dejó de ser trasladado a la vivienda de la calle Juncal y Uruguay - donde hoy vive la ex presidenta - y pasaron a enviarse a la Residencia de Olivos.

Antes de ir hacia la quinta presidencial, Baratta solía pedir indicaciones al secretario privado de Cristina y desde el Ministerio de Planificación partían hacia allí. “Algunas veces pasábamos antes a retirar dinero. Cuando llegaban le avisaban al de la puerta y nos autorizaban el ingreso. Yo la vi a Cristina muchas veces”, dijo ante la Justicia el ex chofer.

El chofer Oscar Centeno.

El ex chofer además reveló información que apunta al ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, a quien involucra en el caso de las coimas. El propio ex funcionario reconoció ante el juez Claudio Bonadio que existieron aportes para la campaña electoral de 2013. Ese año Centeno volvió a escribir en sus cuadernos tras años sin hacerlo. “No quise anotar más por temor a que me descubran. Decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo De Vido, Baratta y la señora presidenta en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas”.

Incluso, en su declaración ante la Justicia Centeno agregó que la relación entre Baratta y Cristina se comenzó a tensar tiempo después, y que existió un enfrentamiento y una pelea, donde ella llegó a insultarlo.

Para la Justicia se trata de un testimonio clave que apunta a la teoría que tienen tanto el fiscal Carlos Stornelli como el juez Bonadio, que sostienen que tanto Néstor como Cristina Kirchner comandaron una asociación ilícita que buscó enriquecerse ilegalmente y que organizó un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que a su vez se utilizaba para cometer otros delitos.