Cristina no quiere escuchar las "mentiras" de Macri y se fue a Santa Cruz para no estar en Congreso

La senadora nacional se quedará en la capital santacruceña y no asistirá mañana a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Este jueves, después de que la vicepresidenta Gabriela Michetti abra a las 10 la ceremonia, el presidente Mauricio Macri encabezará la tercera Asamblea Legislativa desde su asunción. El discurso del jefe de Estado se extenderá por alrededor de 40 minutos, en los cuales ratificará el rumbo económico del país y reforzará su compromiso para reducir la pobreza y crear empleo.

Cristina se fue a Santa Cruz.

Sin embargo, algunos ya avisaron que no formarán parte del discurso del mandatario y entre ellos se destaca la ausencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La senadora nacional viajó a Santa Cruz y no asistirá mañana de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde el presidente brindará el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa.

Mauricio Macri encabezará la tercera Asamblea Legislativa desde su asunción.

La ex mandataria viajó a la provincia de Santa Cruz días antes del cumpleaños de su esposo y fallecido ex presidente Néstor Kirchner -25 de febrero- y decidió que se quedará hasta finalizar este fin de semana junto a sus familiares.

Desde el entorno de Cristina se refirieron a las razones políticas por las que la senadora no estará presente en el Parlamento para escuchar las palabras de Mauricio Macri, quien trazará los ejes fundamentales de la agenda legislativa para este año.

Se estima un discurso de 40 minutos de Macri.

Una de las razones políticas que esgrimen desde Unidad Ciudadana para explicar la ausencia de Cristina Kirchner es que “no asiste porque ya sabe que el discurso será lo mismo que los años anteriores”. Con críticas al Gobierno, manifestaron: “Es sentarse a escuchar una serie de mentiras o realidades que Macri comentará, pero que no se condicen con la realidad del país”.

A diferencia de su madre, Máximo Kirchner, diputado nacional por Santa Cruz, no viajó a su provincia para la fecha en la que Néstor Kirchner habría cumplido 67 años y está en Buenos Aires, pero desde su entorno sostienen que él tampoco asistirá al Congreso para escuchar a Macri. Cabe remarcar que el legislador no estuvo presente tampoco en las aperturas de 2016 y 2017.

Máximo tampoco asistirá al Congreso.

A pesar de esto, concurrirán a la ceremonia casi todos los diputados y senadores del FpV y/o Unidad Ciudadana, encabezados por los presidentes de los bloques: Agustín Rossi, de la Cámara baja, y Marcelo Fuentes, por el Senado.