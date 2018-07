Cuándo Vidal sintió el golpe de los aportes truchos y decidió el despido de la contadora general

Hasta hoy a la mañana, la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, no estaba entre las apuntadas en Cambiemos por la revelación sobre los aportes fantasmas que realizaron beneficiarios de planes sociales. Sino todo lo contrario. En el seno del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal, sostenían que la mira en la reciente Contadora General estaba mal puesta ya que los apoderados económicos en Cambiemos eran otros y ella sólo cumplía la función de tesorera en el PRO bonaerense.

Sin embargo algo cambió en las últimas horas. Hoy por la mañana la mandataria provincial sintió el golpe de las revelaciones periodísticas en donde quedó en evidencia algunas de las irregularidades en el cruzamiento de datos, aparecieron $40 millones de pesos que todavía el oficialismo no pudo precisar de dónde vinieron. “Está mañana María Eugenia lo decidió para que se dejen de mezclar las cosas”, afirmó una alta fuente oficial en diálogo con Big Bang.

La ex contadora general de la provincia, María Fernanda Inza.

La conferencia de prensa que se había anunciado para el mediodía era la oportunidad que se le presentaba a la mandataria provincial para hacer el anuncio, según reconstruyó este medio. Inza, que viene del riñón del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, mantuvo un dialogo breve con Vidal en el cual la gobernadora le dijo que el motivo era buscar descomprimir un poco también la situación hasta que se aclare en la Justicia todo. Eso sí, le remarcó que nunca dejó de confiar en ella.

Inza además venía en el centro de las críticas de la oposición por su reciente nombramiento para el cual dejó el cargo de Secretaria de Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires (que tienen rango de ministro) lo que le permitía al oficialismo tener en ese lugar estratégico a alguien de su riñón y no de la oposición. Esa misma práctica la realizó, por ejemplo, el ex mandatario Daniel Scioli.

Las revelaciones de los aportes fantasmas en las campañas de 2015 y 2017 comenzaron a mermar los ánimos dentro de todo Cambiemos. En algunos sectores lo que prima es el enojo y las sospechas de que más que una investigación se trata de “un carpetazo”; del otro lado en donde se encuentran algunos de los funcionarios más “duchos” en temas electorales prefieren utilizar la explicación del mecánico y el docente para graficar todo.

“Una mancha de grasa en la ropa del trabajo del mecánico no se nota, pero si la misma mancha la pones en el guardapolvo blanco del docente es imposible de no verla”. De esa forma fuentes cercanas al presidente Mauricio Macri buscan explicar o resumir lo que sucede. Que en la política las irregularidades son moneda corriente no es algo que se ponga en tela de juicio, “pero si tu discurso es moralista te pega el triple que si le pasara a alguien del peronismo por ejemplo”, agregan.

Es por eso que no son pocos los que consideran que la salida de Inza fue la forma de Vidal de manifestar que sintió el golpe. Por lo pronto ya dejó entrever cuál será la respuesta oficial al escándalo: plantear la necesidad de una reforma política.