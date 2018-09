De la bronca de Vidal y Larreta, a los llamados frenéticos de Lilita: las 36 horas críticas de la cumbre de Cambiemos en Olivos

El sábado no fue un día más en la quinta de Olivos. En más de doce horas de reuniones, el presidente Mauricio Macri decidió junto a la mesa chica de Cambiemos recortarle facultades al jefe de Gabinete, Marcos Peña. De la prolongada reunión participaron la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el propio Peña; el consultor ecuatoriano, Jaime Durán Barba, y el ex intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso.

En el marco de un hermetismo intenso, sólo se deslizaron algunas cuestiones y hay varios ministros que tienen miedo de levantar la cabeza, ya que las decisiones pueden cambiar de un momento al otro, la mesa chica más algunos externos como es el caso del ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Cambios en el Gabinete y modificaciones en los sistemas impositivos fueron los tópicos de las charlas.

Macri tiene que tomar una decisión hoy para definir el mensaje que mañana mandará.

De fondo la diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió llamaba por teléfono a Macri para sostener que no podía apartar de sus cargos a los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui como tampoco el recorte de poder a Marcos Peña. “Lilita los considera como dos grandes funcionarios que dieron fuertes batallas. Los apoya, junto a Marcos, 100%”, expresaron a BigBang desde el entorno de la legisladora. Vidal y Larreta están disconformes con el rumbo que le da a la gestión Peña, como también su forma de comunicar algunas cuestiones. Nuevamente remarcaron que no existe nadie como él a la hora de guiar una campaña electoral, pero no a su los hilos de una gestión.

Lilita salió a bancar a Marcos Peña y a los dos vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Lilita no sólo recurrió al teléfono para seguir el minuto a minuto de lo que sucedió durante todo este fin de semana en Olivos. Mandó al secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez. "Cada tanto llama y cuenta un poco el panorama", explicaron desde la Coalición Cívica.

"Carrió salió a bancar fuerte a no sólo a Lopetegui y a Quintana, sino a Marcos", explican en su entorno

El recorte de ministerios y cambios en el Gabinete dejaron, hasta el domingo a la tarde, dos grandes grupos. Los primero protagonizados por los funcionarios que en forma informal y en off recibieron la confirmación en sus cargos, y los que no. Todos ellos tendrán hoy en unas horas novedades al respecto. En el esquema al que iría la Casa Rosada es de fusiones y bajas.

“En off me dijeron que sigue todo igual y que no va haber cambios, pero no quiero levantar mucho la cabeza para que nadie cambie en ese sentido”, le dijo un ministro a BigBang. Otro, de una cartera sin relación alguna con el anterior afirmó que espera alguna confirmación. “No quieren decir nada por miedo a que se filtre”, explican desde Olivos en donde la coordinación de todo está paradójicamente en poder de Peña.

“Todo se va a definir en un rato. El único acuerdo que parece que hay cerrado es la salida de los vicejefes”, agregaron. La premisa será continuar con las charlas a las que fueron invitados diferentes dirigentes de la Unión Cívica Radical, el otro integrante de Cambiemos. El centenario partido quiere que el ex senador nacional Ernesto Sanz tenga un lugar de peso de cara al año y medio que queda de gestión de Macri.

En cuanto a lo económico, el denominado “Plan Melconian” es algo que el presidente buscaría implementar a partir del lunes. Sin confirmaciones aún, durante esas casi doce horas de encuentro con la mesa chica Macri evaluó aumentar las retenciones ya que, como consecuencia de la escalda del dólar, las exportaciones tendrán un ingreso superior. Sin embargo hay quienes sostuvieron que antes de hacer eso se debe evaluar cómo afectaría a la cosecha que se plantará el año que viene.

Melconian es una de las personas en las que Macri piensa para ocupar el cargo de Ministro de Economía. Sin embargo durante el día le hizo llegar una serie de exigencias que requerirían, por ejemplo, la salida del presidente del Banco Central, Luis Caputo.