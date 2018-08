De las movilizaciones masivas al freno a la militancia: las otras 7 visitas de Cristina Kirchner a Comodoro Py

La ex presidenta ingresó por octava vez a los tribunales federales de Retiro. Cómo fueron las anteriores audiencias de Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner, durante una de sus visitas a Comodoro Py.

Por octava vez desde que abandonó el poder, Cristina Fernández de Kirchner ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py investigada por casos de corrupción durante su Gobierno. Hoy enfrentará al juez Claudio Bonadio, que la tiene en la mira como jefa de una asociación ilícita que recaudó fondos ilegales de parte de empresarios vinculados a la obra pública, y que salió a la luz por anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Al igual que lo hizo en las otras siete ocasiones, Cristina presentará un escrito rechazando la acusación por la que fue imputada y evitará responder preguntas del magistrado. De las siete veces que ya visitó los tribunales federales, en cuatro fue citada por Bonadio. Para su defensa existe una enemistad manifiesta con el magistrado, lo que motivaría una recusación.

UNA A UNA, LAS VISITAS DE CRISTINA A COMODORO PY

13/4/2016: Fue la primera vez que Cristina asistió a los tribunales federales desde que abandonó el poder, citada por Bonadio en la causa que investigaba la compra de dólar a futuro. En las puertas del edificio de Retiro hubo una masiva movilización de militantes que fueron a acompañarla. Incluso se montó un escenario y la ex presidenta habló durante una hora, en un discurso donde apuntó al Gobierno de Mauricio Macri pero también hacia el poder judicial. Esa causa ya fue elevada a juicio oral.

6/8/2016: Ya procesada por la venta de dólar futuro por el juez Bonadio, Cristina Kirchner fue obligada a notificarse del embargo que dispuso el magistrado en los tribunales federales de Comodoro Py, por lo que debió viajar desde la ciudad de Río Gallegos hacia Buenos Aires, a pesar de que el trámite se podría haber realizado a distancia, en el juzgado federal de esa ciudad. Incluso, el juez amenazó con la posibilidad de llevarla por la fuerza pública.

31/10/2016: La ex presidenta debió asistir al juzgado de Julián Ercolini, en la causa donde fue procesada y ya elevada a juicio oral por el direccionamiento de la obra pública en favor de la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones. Ese día, la ex presidenta volvió a estar rodeada de militancia, así como de varios dirigentes y ex funcionarios de su gobierno, como Axel Kicillof, Martín Sabbatella, Luis D’Elía y Héctor Recalde, entre otros. Ese día, respondió algunas preguntas a la prensa donde disparó: “Este gobierno es una asociación terrorista”.

La ex presidenta, durante una de las ocho llegadas a los tribunales federales.

29/11/2016: Otra vez Bonadio citó a la ex presidenta, otra vez para un sencillo trámite que podría haberse llevado a cabo en Río Gallegos. La ex presidenta asistió, aunque no sin antes intentar realizar el trámite en esa ciudad. El juez la obligó a ir a Comodoro Py, bajo apercibimiento de quedar detenida. Ya procesada, Cristina fue y cumplió en registrar sus huellas dactilares y el examen socioambiental.

8/3/2017: Ya procesada por Ercolini en la causa por la obra pública, Cristina vuelve a Comodoro Py para declarar ante ese magistrado, aunque en esa ocasión fue en el marco de la causa Hotesur, donde la Justicia investiga si Lázaro Báez le alquilaba habitaciones en sus hoteles para blanquear dinero de coimas.

26/10/2017: En un año caliente por las elecciones legislativas, Cristina atraviesa con cierta tranquilidad la campaña electoral, y cuatro días después de ser electa senadora, nuevamente debe prestar declaración ante el juez Bonadio, esta vez en el marco de la causa que la investiga junto a ex funcionarios de su gobierno por el encubrimiento del atentado a la AMIA, con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013.

La ex presidenta fue citada por Bonadio en la causa por el pago de sobornos.

Allí, volvió a negar las imputaciones y se negó a declarar. Además, presentó un durísimo escrito donde, entre otras cosas, apuntó al propio Bonadio: “Usted fue imputado por ser parte del encubrimiento del atentado a la AMIA y apartado de la investigación de dicha causa por tal motivo. Usted paralizó esa investigación durante casi cinco años”.

9/11/2017: Cristina vuelve a los tribunales federales de Comodoro Py, en la que fue su visita más corta. Esta vez regresa para declarar acusada por lavado de dinero junto a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner. Aunque tenía cita a las 10, llegó a las 9 y permaneció apenas diez minutos. No permitió que le leyeran la imputación, dejó un escrito, se negó a responder preguntas y se marchó. Un mes después, asumiría como senadora.