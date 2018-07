De las “patas” de Macri a las “changas” de Carrió: los “consejos” económicos de Cambiemos

Primero fue Mauricio Macri, cuando pidió a la ciudadanía un fuerte ahorro energético, luego de las subas en las tarifas de 2016. Durante un acto, pidió “que por favor entendamos que la Agentina necesita que cada uno de nosotros sea responsable y consuma la mínima energía posible.

En ese contexto, el presidente de la Nación lanzó: “Si están en sus casas en remera y en patas es porque están consumiendo energía de más”. “En invierno vos tenés que estar abrigado aun estando en tu casa, ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria”, aconsejó el presidente.

En julio de 2016, Macri pidió no estar en "remeras y en patas" en invierno dentro de los hogares.

LOS TIPS DE ANDY FREIRE

Sin embargo, no fue el único “consejo” que un miembro de Cambiemos dio para paliar la compleja situación económica. Este verano, el ahora ex legislador porteño y ex ministro de Modernización de la Ciudad, Andy Freire, recomendó “alquilar” espacios de la casa que no se utilizarán durante las vacaciones, como la parrilla, el quincho y hasta la pileta.

“¿Te pusiste a pensar cómo convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?”, comienza el insólito video que publicó en Instagram. Entre otras cosas, menciona la posibilidad de alquilar el auto, la parrilla, el quincho y hasta el jardín. “Si no lo hacés es porque no querés”, remata.

LA PROPINA DE CARRIÓ

Y por último, el más reciente. Elisa Carrió pidió ayer que la clase media y media-alta dé más propinas a los trabajadores, como un modo de paliar la situación económica. En una entrevista con TN, la diputada reconoció que existe “desesperanza” y que “hubo impacto en los salarios” tras la suba del dólar y la devaluación del peso.

“Lo primero que quiero recomendar a la clase media y media-alta es que dé propinas y haga changas, aunque le cueste”, pidió la legisladora, que agregó que “hay entre dos y tres millones de personas que viven de changas”, y que cuando hay un ajuste en la economía “lo primero que se hace es dejar de dar propina”.