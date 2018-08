Declaró José López por los bolsos: "Ese dinero no es mío, es de personas cuyo nombre no puedo revelar"

El ex secretario de Obras Públicas, José López, está declarando en la causa que investiga los bolsos con nueve millones de dólares con los cuales el ex funcionario fue hallado en un convento de General Rodríguez. Desde el principio de su testimonio, López negó haberse enriquecido de manera ilícita.

"Luego de mucho pensarlo, con mi nueva defensa, que esta vez no me fue impuesta, voy a declarar siempre que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia", comenzó.

"No me enriquecí ilícitamente en la función pública; ni yo, ni me esposa ni ningún miembro de mi familia en los 12 años y medio que estuve en el Gobierno. Poseo casi las mismas propiedades que tenia en 2003".

"Se buscó imputarme un enriquecimiento ilícito que en realidad no existe"

"No tiene nada que ver la evolución de mi patrimonio con los bolsos".

"En 2016 me dijo un parlamentario del Parlasur que me estaba investigando la Side"

"Ese dinero no es mío"

"No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo si lo hago".

"No es de una sola persona. Es de varias personas, no las conozco a todas ni lo quiero saber".

"Esa noche mi señora me notó alterado, temió que me quitara la vida".

"Ese dinero no es mío, es de personas cuyo nombre no puedo revelar y me expusieron a mí para no quedar expuestos ellos".

"No tuve la claridad mental para resistir"

"Todas mis propiedades están declaradas ante la OA".

"Está en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia. La vida de mi familia y la mía".

Le preguntan si está obrando con libertad o bajo algún tipo de presión. Responde: "No puedo contestar esa pregunta".

"Me usaron como chivo expiatorio para poner la atención en otro lugar. Además, ridiculeces inexplicables y que yo no tuve alternativa que obedecer".