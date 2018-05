Del ajuste al derroche: la Argentina llevó 181 representantes a la reunión de la OIT en Suiza

Mientras el gobierno le pide a funcionarios y mandatarios provinciales que sean lo más austeros posibles para así de esa manera bajar el gasto público, y se endeuda con el FMI con este fin, una delegación de 181 personas viajó a Suiza para participar de la 107° Conferencia Internacional del Trabajo.

La Argentina conforma el grupo más grande de los 187 países que participan de la reunión que se lleva a cabo desde el lunes y se extiende hasta el 8 de junio.

Parte de la comitiva argentina en la OIT.

Entre los asistentes locales se encuentran representantes del gobierno nacional, provinciales, legisladores, sindicalistas, empresarios y asesores.

Es sin dudas el ministro de Trabajo Jorge Triaca quien se encuentra a la cabeza de la representación del gobierno nacional, quien se hace cargo de los gastos de viaje y alojamiento de los funcionarios y las delegaciones gremiales oficiales.

Esto no sólo es paradójico en tiempos de ajuste, sino que también lo es en comparación con las delegaciones de las economías más ricas.

Por caso, Austria que tiene un PBI per cápita de US$ 53.760 participa con una comitiva de 20 personas, mientras que la Argentina cuenta con US$14.000 per cápita.

Según la cartera de Trabajo, Triaca se hace cargo sólo de 10 representantes.

Según un comunicado del Ministerio de Trabajo de los 181 inscriptos sólo viajaron 132. Además, el Ministerio que comanda Triaca se hace cargo de los gastos de 10 representantes: 4 empresarios, 4 integrantes de la CGT, 1 de la CTA Autónoma y 1 de la CTA de los Trabajadores.

Pero no sólo la gran comitiva llamó la atención en el ámbito gremial local, sino también quienes fueron invitados. Entre ellos se encuentra la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos que lideraba Omar "Caballo" Suárez, representado por Raúl Durdos y parte de la mesa chica del SOMU.

Ayer en la OIT, junto a @RobiBaradel Baradel, brindándole al Ministro Triaca detalles de la presentación que la CTA pic.twitter.com/6IJuCCsHoE — Claudio Marin (@MarinFoetra) 7 de junio de 2017

Otro polémico invitado es Pedro Diego Frankenthal, director nacional de Relaciones del Trabajo, un área que tiene a cargo conflictos por despidos y condiciones laborales.

Sucede que éste es el abogado que designaron Mariano Martínez Rojas, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para coordinar la estrategia de despidos en los medios del Grupo Veintitrés.

En la apertura d la 107 Conferencia d OIT, habla su Director General, @GuyRyder! Ls 2 CTAs, CGT, Gob y embajador argentino y empresarios, representamos a La Argentina! pic.twitter.com/F5zYtPrets — Pablo Micheli (@MicheliPablo) 28 de mayo de 2018

También participan del encuentro Roberto Baradel, secretario, Relaciones Internacionales, CTA; Antonio Bonfati, diputado por Santa Fe; Héctor Dáer, secretario General, CGT RA; Pablo Micheli, secretario general, CTA Autónoma; Julio Piumato, secretario, Derechos Humanos, CGT RA y Héctor Pedro Recalde, Asesor, FOETRA, entre otros.

Se estima que entre traslado y estadía arroja el gasto mínimo es de $ 378.000, según publicó La Nación.