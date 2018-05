Del "yaguareté mimoso" al raid contra Macri y Michetti: el show de Cristina en el Congreso

Cristina Fernández de Kirchner llevaba casi 40 minutos de un encendido discurso en el Senado cuando del costado de su banca desplegó un cartel que tenía impreso un tweet de Gabriela Michetti publicado en 2015, en plena campaña electoral, donde decía “no hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde”. Durante su intervención hubo chicanas, duras críticas y hasta preguntas irónicas.

Durante el encendido discurso, Cristina le apuntó directamente a Michetti al leer un tweet de la vicepresidenta publicado en tiempos de campaña electoral en 2015. “No hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios”, leyó la ex presidenta. “Esto lo decía usted cuando era candidata”, le remarcó.

Cristina, con todo. La ex presidenta apuntó a Gabriela Michetti.

La respuesta no se demoró en llegar, aunque no fue cara a cara. La titular del Senado y vicepresidenta eligió Twitter. Allí dijo que por reglamento no puede responderle, y apuntó que “para los sectores con vulnerabilidad socio-económica nuestro gobierno diseñó la tarifa social. No los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno”.

Pero el show de Cristina en el recinto no culminó allí. En otro tramo de su eufórico discurso, la ex presidenta le recordó que hubo generación energética durante su mandato, y recurrió a una divertida ironía vinculada a los próceres de la Patria y los billetes con animales. “Se construyeron seis generadoras térmicas que son gasíferas, tres en Santa Fe y tres en Buenos Aires. Le pusimos Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado, la ensenada de Barragán, Brigadier López y Guillermo Brown”.

Luego, disparó: “Le pusimos los nombres de los próceres, porque a nosotros nos gusta la Patria. Quizás, por ahí, cuando lo hagan ustedes pónganle el Puma Salvaje o el Yaguareté Mimoso”.

Además, Cristina le recordó a Michetti la votación por la expropiación de YPF, en 2012, cuando la actual vicepresidenta era senadora por el PRO. “¿Cómo votó usted la nacionalización de YPF?”, le consultó. Instantes después, Michetti le contestó que había votado en contra. “Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante, mire qué interesante. Y después nos dicen que teníamos crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al Presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca, va y se saca fotos”, señaló.

En esta línea, continuó con las duras críticas: “¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio tienen cara para hablar de mentiras en la Argentina? Pero por favor, se cansaron de mentir en todo”, aseguró la ex presidenta.