Denuncian a Bonadio, Stornelli, Santoro y D´Alessio por un testimonio trucho en la causa del gas licuado

Los efectos de la causa que instruye el juez federal Alejo Ramos Padilla sobre una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión, integrada entre otros por dos fiscales, son imprevisibles. Es que todo lo que se va conociendo que hay en ese expediente con el falso abogado Marcelo D´Alessio como protagonista central tiene derivaciones en otros procesos, alguno de ellos muy rutilantes y mediáticos, como la de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Veamos. Un abogado se presentó hoy ante la Cámara Federal, en los tribunales de Retiro, para denunciar al fiscal Carlos Stornelli, al juez federal Claudio Bonadio (a cargo de aquel expediente), al falso abogado D´Alessio y al periodista del grupo Clarín Daniel Santoro. El abogado Leonardo Martínez Herrero sostuvo que los nombrados podrían haber incurrido en los delitos de falsificación de documento público, abuso de autoridad, falso testimonio, prevaricato y estafa procesal entre otros.

“Esta denuncia se basa en el accionar de los mencionados ut supra en la causa conocida como Gas Natural Licuado (GNL)”, reseñó el abogado, quien pidió expresamente que Bonadio y Stornelli sean excluidos del sorteo de práctica. Eso debe ser resuelto ahora por el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, quien debe arbitrar los medios para designar un juez.

La causa del GNL se refería originalmente a la compra de barcos cargados con gas durante el gobierno anterior. En su momento, Bonadio sostuvo que esa operación había generado un perjuicio para el Estado superior a los 7000 millones de dólares. Para llegar a esa conclusión se basó en el dictamen de un perito que luego terminó procesado por falso testimonio, al comprobarse que el peritaje era trucho y que había copiado partes del texto de sitios de internet.

La denuncia presentada hoy en Retiro.

Esa causa fue la que usó como colectora Bonadio para arrancar luego con la investigación de las fotocopias de los cuadernos de Centeno. En lugar de extraer testimonio y enviarlo para que se designe un nuevo juez, resolvió que que era parte de una misma investigación, meses más tarde lo convirtió en un nuevo expediente. Cuando la causa original del GNL empezó a tambalear por el falso peritaje, Bonadio le dio un nuevo impulso gracias al testimonio de D´Alessio.

En noviembre, el falso abogado realizó dos presentaciones “espontáneas” ante el fiscal y declaró que la corrupción en la causa del GNL se había dado en la contratación de los seguros marítimos por parte de Enarsa de los barcos que traían el fluido. D´Alessio declaró dos veces ante Stornelli y en una de sus declaraciones aportó documentación que aseguróp que le había llegado en forma anónima a su “estudio”. El falso abogado sostuvo que el perjuicio para el Estado era entonces de 200 millones de dólares.

Lo más llamativo es que las declaraciones de D´Alessio fueron incorporados en el expediente recién en febrero. Y lo más ruidoso es que a partir de los testimonio del falso abogado a quien Stornelli dijo no conocer, Bonadio resolvió nuevos llamados a declaración indagatoria incluido el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien originalmente estaba fuera de la investigación.

Cuando se presentó ante Bonadio, CFK no declaró pero presentó un escrito. Y allí decía:

“El 12 de noviembre, Stornelli abrió una vez más su Fiscalía a D`Alessio, para que éste ampliara su declaración, aportara nuevos documentos y “ratificar todo el contenido vertido en la entrevista que tuvo con el periodista Daniel Santoro a efectos de brindar la información veraz contenida en lo que formó su libro `El Mecanismo`”. ¡Bingo! Stornelli con el falso abogado y el “periodista estrella” de Clarín, experto en “investigaciones.” A esta causa no le falta nada”.

“Con estas únicas nuevas “pruebas”, aportadas por un sujeto a quien ahora el fiscal califica de “enfermo psiquiátrico”, el juez volvió a convocar a prestar declaración indagatoria a las mismas veinticinco personas cuyos procesamientos habían sido revocados por la Cámara de Apelaciones y, además, me incluyó en la imputación. ¿Se entiende que Bonadío me está citando a indagatoria en base a los dichos de Marcelo D´Alessio? Sí, Bonadío utiliza la declaración de un personaje que fue filmado, grabado, fotografiado y “whatsappeado” con Stornelli, pidiendo coimas en la causa de las “fotocopias de los cuadernos”. Un escándalo nunca visto”, remató la ex presidenta.

Luego de aquella indagatoria la causa de Ramos Padilla avanzó en forma meteórica. D´Alessio está preso y procesado, Stornelli fue declarado en rebeldía por el juez y su situación se ve cada vez más comprometida. Ahora el denunciado es el propio Bonadio. Se verá.