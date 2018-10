Después del cierre de la causa contra Etchevehere, todos los casos de justicia exprés Cambiemos

El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue absuelto hoy en la causa en donde se lo investigó por presuntas dádivas como consecuencia del bono de medio millón de pesos que le pagó la Sociedad Rural, que presidía, luego de haber aceptado su cargo gubernamental.

Lo decidió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a partir de la denuncia que en diciembre de 2017 había hecho Leonardo Martínez Herrero en contra de Etchevehere por el bono de 500 mil pesos que recibió de la Sociedad Rural por los servicios prestados como titular de la entidad entre 2012 y 2017.

El fallo del magistrado disparó las críticas en varios ámbitos por considerarlo como “Justicia Exprés”. Pero no se trata del primero que tuvo la administración de Mauricio Macri desde que asumió la Presidencia.

De acusado a acusador

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, estuvo 80 días investigado como consecuencia de la denuncia periodística que realizó el periodista Hugo Alconada Mon por transferencias que recibió el funcionario por parte de uno de los “cambistas” que operaban con la constructora brasilera Odebrecht.

Se trataron de U$D 600.000 que cobró el jefe de los espías de acuerdo a lo que declaró el cambista Leonardo Meirelles. La causa recayó en el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo. La paradoja de la situación es que ahora el fiscal federal que impulsó la denuncia, Federico Delgado, y que además fue presentada por la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió, denunció esta semana la persecución por parte del jefe de la Agencia de Inteligencia.

El titular de la AFI, Gustavo Arribas, pasó de ser acusado a acusar al fiscal que lo investigó.

Los bolsos de Michetti

El mismo magistrado fue quien sobreseyó a la vicepresidenta Gabriela Michetti y a otros funcionarios en la causa por las fundaciones que comenzó en julio de 2016 cuando se conoció que en la casa de la ex vicejefa de Gobierno había $245.000 y U$D 50.000 que pertenecían a la Fundación Suma que ella preside y que habían sido robados. La causa se cerró en abril del año siguiente debido a que no se había podido comprobar si existió o no lavado de dinero.

La vicepresidenta consiguió un fallo favorable en la causa en donde la investigaban

Las dos causas en las que "zafó" Macri

Macri también vio cómo se cerró la causa en donde se buscó investigar si cometió el delito de lavado al ser parte de una offshore que fue descubierta en la filtración de los Panama Papers. Esa investigación comenzó en marzo del 2016 cuando se reveló el escándalo pero no logró llegar a más de agosto del 2017 cuando la Cámara Federal confirmó el cierre de la investigación que había decretado el juez a cargo, Sebastián Casanello.

El jefe de Estado vio cómo se cerraron dos causas en las que estaba siendo investigado.

El presidente recibió además otra buena noticia en la causa que investigó el juez federal Sergio Torres por el otorgamiento de rutas áreas a Avianca para operar como una low cost en Argentina. Es que para hacerlo la empresa de aviación líder de Colombia compró a Mac Air, la empresa de taxis aéreos propiedad de la familia Macri.

"No se configuraban situaciones que hicieran suponer un conflicto de intereses al momento en que Avian Líneas Aéreas SA solicitara las rutas aéreas en cuestión ni se verificaba alguna de las causales de excusación previstas en la legislación procesal civil en la medida en que, el Sr. Presidente de la Nación, su familia o empresas antes mencionadas no tenían interés económico en la empresa MacAir Jet SA para ese entonces", sostuvo el magistrado para decretar el cierre de la causa en agosto de este año.