Detienen a ex funcionarios y empresarios allegados a Cristina y a Macri

El juez federal Claudio Bonadio ordenó la detención del ex secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, de su chofer, Oscar Bernardo Centeno, y del dueño del grupo Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, en el marco de una causa que investiga el pago de coimas bajo las órdenes de Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido. Además, citaron a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de una investigación en la que aportó datos fundamentales la ex esposa de Centeno. En noviembre del año pasado relató ante la Justicia que el chofer le había contado cómo era el traslado de bolsos con dinero en efectivo en autos oficiales. Ocho cuadernos que fueron incorporados a la causa contendrían información que podría ser clave.

Baratta fue excarcelado el 8 de marzo en otra causa y hoy volvió a ser detenido.

Bonadio sospecha que en esos bolsos erran trasladadas las coimas. Los cuadernos fueron aportados al fiscal federal Carlos Stornelli por periodista que explicó que un allegado a Centeno había guardado los cuadernos en su casa a pedido del propio ex chofer y que antes de devolverlos porque se los había solicitado, él pudo sacarle fotocopias. Esas anotaciones incluirían información sobre traslados, montos, lugares que visitaban y a quiénes se los entregaban.

Además de Baratta, la orden de detención incluye al ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas, y a Gerardo Ferreyra, el dueño de Electroingeniería, una empresa clave en la construcción de represas durante el Gobierno anterior. También fue detenido Javier Sánchez Caballero, el ex gerente de IECSA, la empresa constructora de la familia del presidente Mauricio Macri, que fue vendida por su primo, Ángelo Calcaterra, a Marcelo Mindlin en 2017.

Las anotaciones halladas en los cuadernos de Centeno comienzan en 2008 y terminan en 2015. El chofer comenzó siendo un remisero de la madre del detenido De Vido y luego comenzó a conducir autos oficiales que trasladaban a funcionarios y otros miembros del Ministerio de Planificación. Allí escribía direcciones de empresas donde retiraban bolsos y de a dónde los llevaban.

El chofer de Baratta fue detenido ayer a la tarde.

En esas anotaciones, Centeno escribió que trasladaron dinero a un domicilio de Néstor y Cristina Kirchner en la calle Uruguay y Juncal, en pleno barrio de Recoleta. De acuerdo al texto al que accedió la Justicia, en esa vivienda eran recibidos por el ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, quien había dejado el cargo en 2009 y murió dos años atrás.

En los ocho cuadernos, Centeno anotó encuentros entre funcionarios, describió visitas a la Residencia de Olivos donde debió esperar a Baratta afuera del edificio y hasta anotó patentes y calculó el peso de los bolsos. Incluso hasta fechas precisas y que iba a comprar bolsos a Once porque eran baratos. Lo más curioso lo cuenta el periodista especializado en judiciales, Omar Lavieri: Centeno sugirió que lo hicieran parte de la coima, pero solo logró que le den un poco de dinero y que, increíblemente, le regalaran una valija, aunque vacía.