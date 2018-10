Detrás de escena: cómo se gestó y de qué hablaron Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto

El encuentro fue anoche, en las oficinas de un consultor político clave en el armado de Massa y Schiaretti.

El encuentro del que todos hablan se gestó entre intercambios de mensajes por Whatsapp y diálogos “bilaterales”. La foto de Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto fue la punta del iceberg para un espacio que, esperan los cuatro, sea más amplio e incluya a gobernadores. A poco menos de un año de las elecciones, buscan iniciar el recorrido hacia una PASO dentro del PJ, que incluya a gobernadores peronistas y del socialismo.

La reunión en verdad estaba prevista para la semana pasada, pero la muerte de José Manuel De la Sota demoró la cumbre donde los cuatro dirigentes peronistas lanzaron Alternativa para Argentina. “No lanzamos una agrupación, hay matices, este es un frente para competir. No tenemos la misma posición en todos los temas”, dice uno de los hombres que participó del encuentro que se llevó a cabo en las oficinas del consultor Guillermo Seita, uno de los dueños de Management & Fit, muy cercano a Massa, Schiaretti y quien en junio pasado se fotografió con Marcelo Tinelli, durante una visita del conductor de TV a Mar del Plata.

El objetivo es conformar un espacio amplio y diverso que logre sumar el apoyo de gobernadores del PJ, como la fueguina Rosana Bertone, el chaqueño Domingo Peppo o el propio Sergio Uñac, de San Juan. Pero también buscan cautivar al mandatario santafesino, el socialista Miguel Lifschitz, y la ex diputada Margarita Sztolbizer, socia de Massa en las legislativas del año pasado. Tampoco se descarta un respaldo de Florencio Randazzo, el ex ministro del Interior de Cristina que el año pasado compitió con el sello del peronismo y obtuvo menos del 5 por ciento.

Urtubey, uno de los protagonistas del encuentro de anoche.

El objetivo es bajar el tono “peronista” de la convocatoria, para atraer dirigentes de otros espacios. Esa es una de las razones por las que no harán un acto conjunto el próximo 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. ¿El conductor Marcelo Tinelli? "Puede ser, tiene más que ver con una expectativa de los medios, los 'extrapolítica' pueden ayudar, pero no sé si Marcelo", reconoce un hombre que participó del encuentro. Anoche Urtubey dijo en TN que el conductor de Showmatch "podría ser un buen candidato del peronismo".

La foto de los cuatro dirigentes del peronismo no K tuvo dos objetivos: el lanzamiento de un frente que competirá en internas para definir candidaturas, pero además tratar de “romper” la polarización entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Ya avisaron que la ex presidenta no es bienvenida en ese espacio y que de ninguna manera competirán con ella en una interna. “El límite es el kirchnerismo y Macri”, aseguró uno de los protagonistas ante BigBang.

Aunque aseguran que no dedicaron gran parte del encuentro a hablar sobre Cristina, no dudan en que la ex presidenta será candidata. En privado, el gobernador de Salta dice que la senadora tiene un techo muy bajo, y que "lo mejor es que compita y que el que gane, le gane a ella".

Lo cierto es que las diferencias dentro del flamante espacio son claras: mientras que Pichetto adelantó en varias ocasiones que no permitirá el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, Urtubey adelantó que avanzaría en la quita de los fueros a la ex mandataria. El Frente Renovador que comanda Massa ya adelantó que no votará el Presupuesto propuesto por Macri, pero el gobernador de Salta anticipó que lo respaldará. “Si no voto el Presupuesto, gana el Gobierno”, dicen cerca de Urtubey.

Por lo pronto, nada se habló de candidaturas. El ex intendente de Tigre cree que aún falta mucho para hablar de candidaturas, y que es momento de "construir alternativas". Lo cierto es que, más allá de conversaciones informales, aún no hubo un desembarco claro en el Conurbano, con intendentes del PJ bonaerense, claves en el armado de cara a las elecciones. Hoy, muchos de los jefes comunales del peronismo que más votos traccionan (La Matanza, Lomas de Zamora, Escobar y Avellaneda, entre otros) están más cerca de Cristina que del "nuevo peronismo".