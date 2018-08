Día D en Comodoro K: de Boudou al CuadernoGate, las 4 causas que hoy tendrán avances

Día clave en Comodoro Py por Boudou, López, los sobornos y Odebrecht.

Amado Boudou, José López, el chofer de Néstor Kirchner y el ex secretario de Minería del kirchnerismo coincidirán hoy en los tribunales federales de Comodoro Py para responder ante la Justicia en distintas instancias y causas que investigan hechos de corrupción cometidos durante el gobierno anterior. El ex vicepresidente podría ser condenado a seis años de cárcel.

Todo ocurrirá bajo el mismo techo y en horarios similares, por lo que tal como ocurrió en otras ocasiones en los últimos dos años, Comodoro Py se transformará en un escenario clave, no solo en materia jurídica, sino también desde la óptica política.

CONDENA POR EL CASO CICCONE

Se conocerá el fallo por el caso Ciccone y Amado Boudou puede ir a la cárcel.

El hecho clave será el veredicto por el Caso Ciccone, donde Boudou es acusado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho por haber operado para quedarse con la imprenta de billetes mientras era vicepresidente. También apuntan a su testaferro, Alejandro Vandenbroele, y a José María Núñez Carmona, entre otros.

Antes de conocer el veredicto Boudou podrá hacer uso de sus últimas palabras. Se espera que el ex vicepresidente insista en su inocencia. Horas después se conocerá el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad, que integran Pablo Bertuzzi, Néstor Costable, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini. La fiscalía pidió cinco años de cárcel para Boudou, al igual que la Oficina Anticorrupción. La Unidad de Información Financiera solicitó que sean seis años de cumplimiento efectivo.

CUADERNOGATE

Bonadio le tomará declaración a ex funcionarios involucrados en el pago de coimas.

Mientras eso ocurre, en el piso cuatro de Comodoro Py donde tiene su despacho, el juez federal Claudio Bonadio continuará con la ronda de declaraciones indagatorias a procesados y detenidos por el CuadernoGate, donde se investiga a empresarios de la obra pública que pagaron coimas y a ex funcionarios de la gestión K que las recibieron, en el caso que salió a la luz por los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

El primero en ser indagado fue el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral. También fueron llamados Javier Fernández, director de la Auditoría General de la Nación, a quien señalan como un operador judicial cercano al peronismo, y un hombre muy cercano al ex jefe de contrainteligencia Jaime Stiuso, según la diputada Elisa Carrió. Más tarde declararán el ex chofer de Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y el ex subsecretario del Ministerio de Planificación, Germán Nivello.

LOS BOLSOS DE LÓPEZ

José López, el ex secretario de Obras Públicas que tenía bolsos con millones en su poder.

A la misma hora, mientras tanto, está previsto el avance de juicio contra José Francisco López, el ex secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que fue detenido mientras intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento en junio de 2016. Está acusado de enriquecimiento ilícito, junto a otros seis imputados.

De hecho, una de las imputadas es la monja Celia Inés Aparicio, una de las integrantes del convento de General Rodríguez, ya que la Justicia cree que colaboró con el ex funcionario. Además, están implicados Carlos Hugo José Gianni, un empresario rosarino señalado como presunto testaferro de López; y Marcos Artemio Marconi.

El juicio comenzó en junio pasado, a dos años del recordado episodio en el que fue detenido mientras intentaba esconder los bolsos con dinero que, según declaró, provenía de la política. Tiempo atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal le rechazó un pedido de excarcelación por considerar que existía riesgo de fuga.

EL CAPÍTULO DE ODEBRECHT EN ARGENTINA

El caso Odebrecht tiene su capítulo argentino.

El escándalo por corrupción en la obra pública que en Brasil se llevó puestos a importantes funcionarios y empresarios tiene su capítulo local. Días atrás la Procuración General de la Nación anunció un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Brasil para intercambiar información clave para que puedan avanzar las causas de Odebrecht en la Argentina.

El juez federal Sebastián Casanello, que tiene una de los expedientes, tomará una serie de declaraciones indagatorias a ex funcionarios y empresarios por varios negocios, entre otros la instalación de plantas potabilizadoras de AYSA. Para esta semana se espera la declaración de Benito Roggio, del ex ministro Julio De Vido y Carlos Wagner, el ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción que días atrás cayó preso por el CuadernoGate.