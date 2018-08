Discursos controvertidos, llegadas tarde y otras perlitas del debate sobre la legalización del aborto

El debate por la despenalización del aborto en el Senado empezó durante la mañana y dejó una serie de perlitas, como llegadas tarde, pañuelos, marchas, y exposiciones que hicieron ruido.

Los primeros minutos del tratamiento transcurrieron con denuncias de censura por parte de la presidencia de la Cámara Alta, que ocupa la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, que emitió “alertas de Seguridad” para las dos acreditadas de Latfem noticias.

A esa situación se le sumó además que los mismos efectivos de seguridad dentro del recinto intentaron prohibirle el ingreso a las diputadas nacionales Karina Banfi (Cambiemos), Victoria Donda (Libres del Sur), Lucila de Ponti (Frente para la Victoria), Carla Carrizo (Evolución Radical) y la concejal de Tigre por el Frente Renovador, Malena Galmarini. Todas ellas habían apoyado, y hasta fueron clave, en el tratamiento en la Cámara Baja.

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, se confundió de cómo usar el término "imparcialidad"

Pero la vicepresidenta no dejó de ser el centro de la escena. Junto con la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue de las últimas de llegar al recinto. Pero después en una de las primeras intervenciones, la de la legisladora por la provincia de Corrientes Ana Almirón, dijo que “no quería ser imparcial” a la hora de repartir el tiempo. Sin embargo fue un furcio ya que lo que quería decir, según la disculpa y corrección que hizo casi al instante.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires realizó una serie de polémicas declaraciones.

Tanto la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como uno de los senadores nacionales por el mismo distrito, Esteban Bullrich, sostuvieron que el aborto se practica en un quirófano cuando en realidad se induce mediante un medicamento, en la mayoría de los casos.

"Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con otras. Entraríamos en una mora legal y ahí hay una cuestión muy compleja de la ley", planteó la gobernadora en una entrevista a Radio Mitre hoy por la mañana.

La ex presidente y actual senadora nacional Cristina Kirchner durante el debate en comisión.

La ex presidenta Fernández de Kirchner también formó parte de las primeras perlitas del debate. Cerca del mediodía, más de dos horas después del inicio de la sesión, partió desde su departamento en el barrio porteño de Recoleta hacía el Congreso a donde ingresó cerca de las 13:00 con lo que fue la última de las legisladoras de ingresar.

Durante toda la campaña el símbolo fue el pañuelo verde. Sin embargo entre los senadores y senadoras sólo se vio a tres, por ahora, que lo porten a diferencia de Diputados en donde casi todos los que estuvieron y votaron a favor llevaron o bien el pañuelo o una prenda verde.

Discursos y cruces

#AbortoSesiónHistórica

Rodolfo Urtubey distinguió "violación clásica" de "violación intrafamiliar": "No se puede hablar de violencia pero tampoco se puede hablar de consentimiento" pic.twitter.com/oyq2deN7Dn — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 de agosto de 2018

Dos de las alocuciones en contra de la legalización llamaron particular atención de la opinión pública. Una fue la de Rodolfo Urtubey, quien se ganó amplio repudio señalando que hay casos donde "la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador" como en el caso del abuso intrafamiliar.

#AbortoSesiónHistórica

De Angeli (Entre Ríos): "Los que venimos de una familia numerosa como en el caso mío, 10 hermanos, valoramos mucho el encuentro familiar. Lo vemos en el interior de la provincia: familias numerosas que jamás se les pasó por la cabeza a la madre abortar" pic.twitter.com/FKCXJVmklg — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 de agosto de 2018

Y la otra fue la del senador de Entre Ríos Alfredo De Angeli, quien incluyó en su argumento anti-legalización una referencia a su madre cocinando pan casero y señaló que a las embarazadas "se le regala una planta para que cuando la vea crecer, vea la imagen de su hijo".

"Es un pelotudo, no rompa las pelotas", se escucho a Michetti haciendo referencia a Naidenoff. Fue tras una discusión por el tiempo. El senador le cuestionó que no haya estado en la labor parlamentaria y no permita a los senadores extenderse en su tiempo. #AbortoSesiónHistórica pic.twitter.com/vX385TBggX — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 de agosto de 2018

Gabriela Michetti también dio la nota por un error: luego de discutir con su compañero de bloque Luis Naidenoff, no cayó en la cuenta de que tenía el micrófono abierto. "Es un p......, que no rompa las pelotas", se la escuchó decir.