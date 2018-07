Dujovne dice que no y Marcos Peña que puede ser: ¿cobrarán más impuestos por viajar al exterior?

El debate se consideraba saldado luego de que el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, sostuvo que no se estaba pensando, ni se tenía en carpeta, un posible aumento al impuesto a los pasajes aéreos con destinos internacionales como tampoco los recargos a los gastos que se hagan con tarjetas de crédito. Pero escasas horas después el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que la suba del gravamen si se encuentra "en la mesa". Lo mismo hizo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, en el centro de la polémica.

En concreto lo cierto es que el Gobierno tiene pensado avanzar, al menos, con los cálculos para un aumento al impuesto que abonan los pasajes aéreos al extranjero. Hoy es del 7% y se extendería hasta el 10%. Algo que le fue confirmado a Big Bang por fuentes oficiales. Sin embargo, en el ministerio de Hacienda todavía no realizaron declaraciones al respecto y sostienen que con el correr del día se terminará de definir la cuestión. La medida no tendría un fin recaudatorio, sino que buscará desalentar la tendencia a viajar al extranjero.

Otras fuentes oficiales del Gobierno rechazaron totalmente un avance de la medida: "Lo del impuesto al turismo no se va a hacer. Que el tema lo hayan propuesto es una cosa, que se haga es otra. Y no se va a hacer", desmintieron.

La confirmación además se conoció horas después de que se anunciará la eliminación, a partir del 15 de agosto, del piso mínimo en la franja del costo de los tickets de avión, lo que puede llegar a representar un incentivo para los viajes de cabotaje.

Ya existe un impuesto del 7% a la venta de pasajes al exterior. Lo único que dije es que hay sectores que creen que ese impuesto debería ser más alto. Y eso es lo que dije que está en la mesa junto a muchas otras propuestas que se discutirán en el marco del debate presupuestario. — Marcos Peña (@marquitospena) 3 de julio de 2018

"No estamos ni cerca de poner controles de capitales y tampoco consideramos ponerle un impuesto al turismo en el exterior", dijo ayer Dujovne, según consignaron el sitio especializado iProfesional y la agencia Bloomberg. No llegaron a pasar ni 24 horas y el propio Peña en declaraciones a radio La Red manifestó lo contrario. "Es una posibilidad que está sobre la mesa y la analizaremos. Algunos sectores lo están planteando.", dijo. En la Casa Rosada evitaron hablar sobre el tema, como tampoco dar explicaciones sobre por qué se dieron tantas versiones cruzadas y desmentidas al respecto.

El motivo detrás de la medida es intentar acortar el giro de divisas al exterior por el turismo. Durante 2017 se destinaron U$D 10.000 millones para los gastos en turismo en el extranjero. Esa cifra corresponde a un tercio de los dólares que se consiguieron mediante endeudamiento.