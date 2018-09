Dujovne y Lagarde anunciaron que el préstamo del FMI se amplió en US$ 7.100 millones

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la directora del FMI Christine Lagarde fueron los encargados de confirmar que el acuerdo con el organismo Internacional se amplió en US$ 7.100 millones, que se adicionan a los 50.000 millones suscriptos en el acuerdo stand-by en junio pasado.

Macri se reunió con Lagarde en la previa del acuerdo.

Además, se adelantarán los desembolsos previstos para 2020 y 2021, según indicó el funcionario en el consulado argentino en Nueva York.

Así se aumentará an US$ 19.000 los desembolsos previstos para lo que queda de 2018. Es decir que pasan de US$ 6.000 a US$ 13.400.

Para 2019 en tanto se pasará de $ 11.400 a $ 22.800. Estos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario", indicó Dujovne.

Por otro lado el titular de la cartera de Hacienda confirmó que se abandona definitivamente el sistema de metas de inflación. "En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las ultimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad, que se han traducido en una importante depreciación del peso y una recrudecimiento de la inflación. En ese marco, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación".

En lo que respecta al tipo de cambio Dujovne aseguró: "Mantenemos nuestro compromiso de tipo de cambio flexible".