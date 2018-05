Dujovne y el pedido de rescate al FMI: "No podemos dar a conocer los detalles"

El titular de la cartera de Hacienda anunció el inicio de las negociaciones, pero no dio precisiones de monto e intereses a pagar.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció hoy, tal y como hizo el presidente Mauricio Macri, que el Gobierno comenzará con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un "financiamiento preventivo" como consecuencia de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos que hizo que se valorice aún más el dólar.

No obstante, no dio explicaciones sobre las condiciones, monto e intereses, que se pagarán por el salvataje financiero. Asimismo remarcó, en varias ocasiones, que "no es el mismo fondo que hace 20 años".

Dujovne y Caputo el viernes cuando anunciaron una serie de medidas que quedaron cortas.

Las claves del discurso