Efecto Bolsonaro: el intendente de una localidad cordobesa fue atacado con una sevillana

Daniel Constantino, intendente de la localidad cordobesa de Marull, fue apuñalado en el abdomen con una sevillana durante el Certamen Nacional de Asadoras.

Constantino sufrió una herida superficial.

Afortunadamente, el funcionario sólo sufrió una herida superficial, recibió tres puntos de sutura y está fuera de peligro. Momentos después dialogó con TN y reveló que conoce al agresor, que estaría bajo tratamiento psicológico.

"Nunca esperé una agresión. Fue mientras bajábamos del escenario. Mientras descendía por la escalera me agrede verbalmente y me ataca", relató Constantino. "No pasó de un susto".

Agresor detenido

El atacante, mientras tanto, quedó detenido por lesiones leves. De acuerdo al fiscal de la localidad de Morteros, Alejandro Acuña, será indagado y cometido a pericias psiquiátricas.

Según Acuña, en principio el hecho no sería premeditado aunque se tomará declaración a testigos para que sumen más detalles sobre el contexto de la agresión.