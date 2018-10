El FMI aprobó hoy el acuerdo con la Argentina: el préstamo llega a los U$S 56.300 millones

Luego de que la Cámara de Diputados votara la media sanción del Presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el 2019, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió en Washington para analizar la ampliación del préstamo que se aprobó en junio pasado por U$S 50.000.

Tras la reunión el FMI anunció hoy la aprobación del Acuerdo Stand By con Argentina por u$s 56.300 millones de dólares y en ese marco aprobó el desembolso de u$s 5.700 millones que se hará efectivo en los próximos días.

“El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By (SBA) de 36 meses que fue aprobado el 20 de junio de 2018”, informó la entidad a través de un comunicado.

El directorio del FMI analizará mañana el nuevo acuerdo con la Argentina.

La conclusión de esa revisión le permite a las autoridades argentinas “obtener aproximadamente US$5.700 millones, lo que eleva los desembolsos totales desde junio hasta aproximadamente a US$20.400 millones”.

El Directorio también aprobó una ampliación del Acuerdo Stand-By “que incrementa el acceso hasta aproximadamente u$s 56.300 millones”.

En un comienzo, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la ayuda del Fondo rondaría los u$s 57.100 millones.

“Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”, destacó el organismo.

Se espera que el FMI de el visto bueno oficial en la tarde de hoy.

Lo cierto es que la media sanción en la Cámara baja, como la posterior aprobación del proyecto en el Senado, era un punto clave para obtener el visto bueno del FMI, ya que en el acuerdo se establece el objetivo de déficit cero para el año próximo.

Otra de las cosas que generaron el visto bueno del fondo fue la asunción de Guido Sandleris al Banco Central, lo que estableció una nueva política monetaria en la que el Central dejara de intervenir de forma directa en el mercado de cambios: ahora lo hace, pero de manera indirecta, a través de las altísimas tasas de interés de las Leliq.

La asunción de Sandleris al Banco central fue clave para el apoyo del FMI.

El nuevo acuerdo con el FMI fue anunciado a fines de septiembre por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular del FMI, Christine Lagarde en Nueva York, tras el paso del presidente Mauricio Macri por Estados Unidos para participar del encuentro anual de Naciones Unidas.

Este contrato establece el pedido de un monto adicional de US$ 7.100 millones de dólares a lo ya obtenido en junio, que fue por un total de US$ 50.000 millones.

Ante esta situación, el próximo objetivo del Gobierno es que el Proyecto de Presupuesto se convierta efectivamente en ley el próximo 14 de noviembre, fecha en la que se espera sea aprobado por la Cámara de Senadores.