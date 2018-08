El Gobierno busca resolver hoy el grave conflicto docente universitario en medio de críticas internas

Gobierno, funcionarios universitarios y gremios se juntarán hoy para intentar acerca partes para ponerle fin al conflicto docente que ya lleva tres semanas sin clases en la gran mayoría de las facultades públicas del país. En el encuentro estarán el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. Asimismo, estarán los gremios Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT.

La magra oferta del Ejecutivo para los salarios, un 15%, y la dureza de los gremios docentes como consecuencia de sus elecciones internas generaron un caldo de cultivo que se extendió a lo largo y a lo ancho del país con múltiples marchas “en defensa de la Educación Pública”.

Dentro del mismo Gobierno admiten que la oferta quedó muy baja pero que el conflicto escaló y que será difícil acercar las partes ahora. “Menem en su mejor momento, aún después de privatizar las empresas públicas, flexibilizar las leyes laborales, y generar un desempleo galopante, seguía rubio y de ojos azules. Hasta que intentó arancelar la Universidad, le pusieron un millón de personas en la calle y tuvo que retroceder. De la Rúa, cuando parecía que el Grupo Sushi había reinventado la pólvora, quiso hacer lo mismo, y sus propios militantes, los pibes de la Franja Morada, abajo de la lluvia, le prendieron fuego la puerta del Ministerio a López Murphy, la reforma no se pudo hacer y le costó el puesto al ministro de Economía. La universidad pública y gratuita es el límite, siempre, de la sociedad”, explicó una alta fuente oficial del rectorado de la UNLP.

Una de las marchas en Plaza de Mayo para pedir mayor presupuesto para las universidades públicas.

Antes del receso invernal Big Bang publicó en exclusiva la situación que se vivía en las diferentes universidades y la posibilidad de un cierre de las facultades como consecuencia de la falta de acuerdo paritario y el recorte en los contratos entre organismo de Gobierno y las Universidades. El paro no tuvo un acatamiento dispar que difería dependiendo del tipo de facultad. Por ejemplo en Medicina y Derecho de la UBA casi no se sintió. "En las que la profesión es más liberal, donde los docentes no viven de la docencia casi no se sintió", explicaron.

Incluso hubo una campaña reciente, organizada por algunos sectores del oficialismo y que fue difundida por funcionarios como es el caso del director del programa Argentina 2030, Iván Petrella, en donde se buscaron dar cifras que estaban tergiversadas y sacadas de contexto. “Olvidan que en la UBA, por ejemplo, de los ocho profesores que denuncian que hay por alumno como si fueran una cifra exorbitante, cinco son ad honorem", argumentan.

¿Que está pasando con las universidades? Va algo de info para ampliar la discusión: pic.twitter.com/r6gMLfMOky — Ivan Petrella (@ipetrella) 23 de agosto de 2018

Las críticas incluso llegaron desde sectores cercanos a Cambiemos y parte de sus socios políticos. Tal es el caso del presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad, Guillermo De Maya, que se expresó con dureza contra la situación. "El CONICET al borde del colapso. Becarios posdoctorales con ingresos por debajo d la línea de la pobreza. Todas las Universidades Públicas de paro desde hace tres semanas. El INVAP desfinanciado. Sin científicos no hay desarrollo posible. Sin Educación y sin Ciencia no hay futuro", manifestó.

El CONICET al borde del colapso.

Becarios posdoctorales con ingresos por debajo d la línea de la pobreza.

Todas las Universidades Públicas de paro desde hace tres semanas.

El INVAP desfinanciado.

Sin científicos no hay desarrollo posible. Sin Educación y sin Ciencia no hay futuro pic.twitter.com/ONcUh7039Y — Guillermo de Maya (@gdemaya) 22 de agosto de 2018

Sin embargo, también la interna gremial de los sindicatos docentes universitarios metió la cola en el conflicto. En septiembre no sólo se desarrolla la elección en la Conadu histórica (el día 14), en donde la conducción quiere renovar su mandato, sino que también serán lel 6 los comicios en la CTA de Hugo Yasky en donde el secretario general de la Conadu, Carlos de Feo, quiere posicionarse aún más para traccionar para la lista del diputado nacional de Unidad Ciudadana.

La elección interna del gremio que conduce el diputado nacional de Unidad Ciudadana también metió la cola en el conflicto.

Mientras tanto, desde el Gobierno salieron a discutir a muchos de los integrantes de la mesa de negociaciones. Tal es el caso del rector de la Universidad Nacional Chaco Austral, Omar Judis, que se encuentra investigado en la Justicia federal por 80 delitos relacionados con el desvío de fondos de dicha institución que dirige desde 2010. Entre ellos se encuentran el financiamiento de su campaña a intendente de la localidad de Roque Sáenz Peña.

Lo mismo sucede con los miembros de las universidades más pequeñas en tamaño y en cantidad de alumnos, que fueron creadas en su mayoría durante la última década y cercanas al kirchnerismo en donde se denunciaron aumentos en la planta no docente, déficit aún con mayores presupuestos que años anteriores y sueldos de las autoridades superiores muy por encima de la media.

La facultad de Derecho de la UBA fue una de las instituciones en donde no se sintió el paro.

Tanto gremios, como dirigentes universitarios, y del ministerio de Educación sostienen que las posiciones se encuentran, por ahora, alejadas. Sin embargo, hoy podría haber novedades importantes.“El problema es que la oferta inicial fues muy baja. Si arrancábamos con un 21%, por ejemplo, era más simple cerrar una paritaria mala. Pero ahora tenes el rechazo de hasta las universidades que son “amigas”. Hasta hace unos días por esa cifra cerraban. Ahora no sé”, afirmó una importante fuente universitaria que conoce como pocos la situación.

A partir de las 14:30 la cita es en el Palacio Pizzurno. Todo indica que habría anuncios importantes para destrabar el conflicto. Habrá que ver si Finnochiaro termina el día con un festejo tranquilo por su cumpleaños o si la tensión continúa.