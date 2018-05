El Gobierno creó un Consejo para discutir una reforma previsional: ¿cambia el sistema jubilatorio?

Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, un organismo que estará a cargo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y que deberá elaborar junto a 25 miembros un “nuevo régimen previsional”.

Es a seis meses de la reforma en el cálculo en que se pagan las jubilaciones y pensiones aprobada por el Congreso en medio de una fuerte represión policial a fines del año pasado.

La creación del Consejo en el ámbito de la cartera que comanda Triaca estaba prevista en la Ley de Reparación Histórica, sancionada en el Parlamento en junio de 2016. El objetivo es que el Consejo, integrado como máximo por 25 miembros, elabore un proyecto que “contenga un nuevo régimen previsional”.

Cerca de Triaca descartan de plano ir hacia un sistema de privatización de las jubilaciones y pensiones. La resolución 255/2018 publicada en el boletín Oficial establece que el nuevo régimen debe ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Como sea, se descarta que habrá modificaciones sensibles en el sistema jubilatorio.

El Consejo estará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo que comanda Triaca.

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, es necesario “partir de la situación real de que es necesario hacer una recomposición de los haberes para llegar a cubrir las necesidades básicas”. En diálogo con BigBang, Semino indicó que el Gobierno busca “cumplir tardíamente con lo que dice la ley”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron a BigBang que el objetivo una vez que se conforme el Consejo, se analizará la “sustentabilidad” del sistema previsional. “Se hará un diagnóstico y a partir de ahí se determinará cuál es la situación y cuáles son las modificaciones”, dijeron en el entorno del ministro Triaca.

La resolución del Boletín Oficial publicada esta mañana.

“El Secretario de Seguridad Social ya venía reuniendo a un Consejo con representantes, la gran discusión es que la seguridad social hoy tiene un gran problema grave: hay 5 millones de jubilados con $8 mil, y una canasta básica de $19 mil”, remarcó Semino, quien analizó que una reforma estructural como la que pretende encarar la Casa Rosada implica un trabajo técnico y un consenso político y sindical que llevan mucho tiempo.

La comisión se tomará 180 días y tendrá 25 miembros.

La idea es que los 25 miembros sean representantes de distintos sectores. La resolución establece que debe haber representantes de trabajadores, empleadores, organismos públicos, de la sociedad civil, de los organismos administradores de Cajas o Institutos Provinciales o Municipales de Seguridad Social y una persona en representación del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados.

El Consejo se tomará seis meses para determinar cuáles serán los cambios que impulsan, que podrían derivar en un “nuevo régimen”. “Todavía no hay diagnóstico, recién se acaba de conformar, hay que definir si el sistema es sustentable o no, si tiene déficit o no y cuántos años puede sostenerse. En base a eso, se realizará el diagnóstico”, remarcaron desde el Ministerio de Trabajo ante la consulta de este medio.

MÁS CAMBIOS

En agosto del año pasado, cuatro meses antes de que se aprobara la reforma previsional en el Congreso de la Nación, el presidente Mauricio Macri había negado modificaciones en el sistema en el corto plazo. Sí reconoció que se trataba de una “discusión en marcha”, y habló de una “comisión de notables” que estudiaría qué modificaciones implementar.

La Ley de Reparación Histórica aprobada por el Congreso establece que el Consejo de Sustentabilidad Previsional debe proponer una “nueva ley previsional” para 2019. Tanto Macri como su jefe de Gabinete aseguraban hace poco más de un año que ese sería un “debate que va a durar mucho”. Sin embargo, meses después avanzaron con las modificaciones en las fórmulas en que se calculan los aumentos en jubilaciones y pensiones.