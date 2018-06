El Gobierno llegó a un acuerdo stand by con el FMI por 50 mil millones de dólares

El Gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo del tipo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional de tres años por 50 mil millones de dólares, según informó el organismo y las autoridades económicas en forma simultánea.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó esta noche que el acuerdo con el FMI es por 50.000 millones de dólares y dijo que este monto es una "muestra del apoyo que tiene la Argentina a nivel internacional", al dar una conferencia de prensa en el CCK, acompañado por el presidente del Banco Central Adolfo Sturzenegger.

"Hemos acordado un stand by de acceso elevado de un monto de 50 mil millones de dólares. Es once veces la cuota de la Argentina, lo que refleja el apoyo de la comunidad internacional para el país y es una muy buena noticia que la integración de la argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud", dijo el ministro Dujovne.

.@Lagarde: El personal técnico del FMI y las autoridades de #Argentina han acordado un plan para fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos. Estamos complacidos de poder contribuir a este esfuerzo brindando apoyo financiero. https://t.co/Sj5YAZjXdx pic.twitter.com/uXFrIMeWW3 — FMI (@FMInoticias) 7 de junio de 2018

"En línea con las condiciones generales de los acuerdos Stand-by, la devolución de cada desembolso se realizará en ocho cuotas trimestrales, con 3 años de gracia. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la tasa de interés del derecho especial de giro (DEG). Con los valores actuales de la tasa del DEG, se estima que el costo del préstamo será de 1,96% mientras los desembolsos acumulados no superen el 187,5% de la cuota argentina en el FMI (monto equivalente a aproximadamente USD 8.480 millones ), de 3,96% si los desembolsos acumulados superan ese monto, y 4,96% si el crédito vigente se mantiene por encima de ese monto por más de tres años", informó el gobierno en un comunicado.

"El Tesoro se compromete a un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles para que el Banco Central pueda, con esos recursos, reducir el stock de LEBAC. Finalmente, se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA reforzando su autonomía", agrega el comunicado del Gobierno.

"Felicito a las autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo. Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos. Me complace saber que podemos contribuir a ese esfuerzo brindando respaldo financiero, que apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las autoridades tiempo para abordar un abanico de vulnerabilidades de larga data. Como parte de ese respaldo, tanto el FMI como el gobierno argentino tienen intención de colaborar para que se tomen las medidas y se activen integralmente los recursos necesarios a fin de proteger a la población más vulnerable a medida que avancen las reformas económicas", sostuvo Christine Lagarde, Directora Gerente del (FMI).

.@NicoDujovne sobre el acuerdo con el FMI: "Nos va a permitir desterrar el problema que tuvo Argentina durante 70 años, con algunas interrupciones breves, en las cuales gastó más de lo que le ingresó" pic.twitter.com/j28q6RdXKh — C5N (@C5N) 7 de junio de 2018

"Una plataforma central del plan de las autoridades consiste en instituir medidas que ofrezcan oportunidades y apoyo a quienes viven en la pobreza y a los miembros menos favorecidos de la sociedad argentina. Como señal clara de esas prioridades, las autoridades se han comprometido en mantener un piso para el gasto en asistencia social. Han asumido el compromiso de velar por que el gasto, como porcentaje del PIB, no descienda en los tres próximos años. Asimismo, si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales", agregó Lagarde.

El acuerdo busca asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, por lo que las nuevas metas de resultado fiscal primario son: -2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas), -1,3% en 2019 (vs. -2,2% antes), equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes).

En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones. El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019.

Al mismo tiempo, para reducir la inflación el plan refuerza el esquema de metas con tipo de cambio flotante y fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. Las metas de inflación son: 17% para 2019, 13% para 2020 y 9% para 2021. No se conoce la estimación de la inflación para este año.