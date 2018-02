El Gobierno quiere cobrar a los extranjeros por la atención médica que reciban en el país

Luego de que la provincia de Jujuy planteara la necesidad de una reforma de su sistema de salud para cobrar un reembolso al país de origen por la atención médica de los pacientes extranjeros, Cambiemos presentó en el Congreso un proyecto para implementar un sistema de reciprocidad similar con los países de la región.

Encabezados por el radical Luis Petri, el bloque de diputados de Cambiemos presentó el proyecto de ley para garantizar a extranjeros la gratuidad recíproca en los servicios de salud y educación.

“El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí, y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”, explicó el legislador.

Los puntos principales del proyecto:

Quienes sean “residentes permanentes” mantienen su derecho a la asistencia médica gratuita.

A las personas que ingresan al país “con carácter temporario, transitorio o precario”, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita en tanto exista reciprocidad. Es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.

Esta iniciativa fue acompañada por Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros.

La postura oficial

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, vio con buenos ojos la posibilidad de que el Congreso de la Nación pueda discutir la firma de convenios de reciprocidad sanitaria con los países vecinos. Las declaraciones se dieron durante el primer Encuentro Regional del Norte realizado en el marco del Plan Belgrano.

Peña respaldó la necesidad de un convenio de reciprocidad sanitaria.

Peña dijo que ese debate puede darse “maduramente” y advirtió que “es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación de xenofobia o discriminación”.

"Esto aplica tanto para cualquier residente o ciudadano de otro país que venga a la Argentina” como para “cualquier argentino que vaya al exterior y se tenga que atender en ese sistema de salud”, indicó.

Del encuentro participaba, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien volvió a ratificar su postura y la necesidad de un plan integral sanitario, donde entre otras cosas se les cobre a los Estados de los extranjeros que se atiendan en su provincia.

"No hay ningún país que no cobre a un extranjero toda la prestación de la salud”, señaló y dijo que la propuesta de su gobierno “pasa por una condición esencial, que tiene que ver con la reciprocidad, que es la base para garantizar el principio de igualdad”.

En Jujuy impulsan el cobro de un seguro por la prestación médica a los extranjeros.

“En el resto de los países del mundo, no sólo en los limítrofes, cada argentino que va debe pagar por la prestación de salud. Hay casos de Bolivia y Chile que no dejan salir a los argentinos si no pagan, y en muchos casos nuestros consulados tienen que firmar garantías para pagar todas las prestaciones de salud”, indicó Peña.

Además agregó “estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno de Jujuy, la Cancillería, el Ministerio de Salud. Va a haber una mesa de trabajo, porque tal como decía él (por Morales), la Argentina ya viene hace rato reclamando la reciprocidad”.

En Jujuy impulsamos el cobro de un seguro por la prestación médica a los extranjeros que está basado en la reciprocidad y en el principio de igualdad.

En Jujuy impulsamos el cobro de un seguro por la prestación médica a los extranjeros que está basado en la reciprocidad y en el principio de igualdad.

"En Buenos Aires tenemos la experiencia de que a hace rato se viene dando esta discusión y lo planteamos porque nos parecía que era justo que hubiera una igualdad de condiciones”, remarcó Peña.

“No hay muchos otros ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad de la medicina para no residentes, no existe, y por algo no existe. Tiene su razonabilidad”, dijo. "Uno tiene que responder ante la situación de sus ciudadanos y los impuestos que ellos pagan, y en un país con desigualdades y déficits en materia social, eso se vuelve más acuciante”, concluyó.

Bolivia en pie de guerra

El gobierno argentino reclama desde hace tiempo atrás al boliviano que los argentinos que viajen o viven en ese país puedan atenderse gratis en sus hospitales. Esto fue rechazado de plano en las últimas horas.

El rechazo oficial fue informado a través de una carta enviada por la Cancillería al embajador argentino en La Paz, Armando Álvarez García.

En la carta se detalla que, en el sistema de salud de Bolivia "son beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud". En ese grupo se incluyen "las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva; y personas con discapacidad". Por lo tanto se excluye a ciudadanos extranjeros.

RECIPROCIDAD ENTRE HERMANOS ��



BOLIVIA RECHAZO ATENDER GRATIS A LOS ARGENTINOS EN SUS HOSPITALES. ENVIO CARTA A CANCILLERIA



Rechazan la “suscripción de un Convenio en Materia de Asistencia Médica”.

Notas �� pic.twitter.com/M0jne0cYjA — ����Argengaucho���� (@Argengchogau) 25 de febrero de 2018

El cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, vio la medida que quiere adoptar la Argentina "con muchísima tristeza, después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado, que no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste", haciendo clara referencia al gobierno de Cristina Kirchner.

Álvarez García se reunió ayer con la vicecanciller boliviana, María del Carmen Almendras, para tratar este pedido, aunque aún no hubo ningún tipo de resolución. Además, el impulso del plan de sanidad de la provincia de Jujuy hizo recrudecer más aún este conflicto.