El Ministerio de Planificación fue el de la Corrupción: De Vido y todos sus secretarios, presos o investigados

Hoy se entregó Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte. Ricardo Jaime fue el primero en caer detenido, en 2016. Carlos Kirchner en diciembre pasado y el propio De Vido hace un año y su secretario privado en agosto.

Con la detención de Juan Pablo Schiavi, toda la cúpula del Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas que comandó Julio De Vido durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner ya se encuentra tras las rejas. Este mediodía el ex secretario de Transporte se entregó en Comodoro Py, luego de que ayer la Cámara de Casación confirmara la condena por la tragedia de Once.

MINISTERIO TRAS LAS REJAS

Julio De Vido

Roberto Baratta

José López

Carlos Kirchner

Claudio Uberti

Ricardo Jaime

Juan Pablo Schiavi

José María Olazagasti

Oscar Centeno

Schiavi es el único de los ex funcionarios que tuvieron grandes responsabilidades en el Ministerio de Planificación durante la era K que no había estado tras las rejas. Su antecesor, Ricardo Jaime, inauguró la ola de detenciones a ex funcionarios, al ser detenido el 2 de abril de 2016 por irregularidades en la compra millonaria de material ferroviario a España y Portugal en pésimo estado.

Jaime además carga sobre sus espaldas otras causas, como la investigación por enriquecimiento ilícito, donde fue procesado junto a su hija Julieta Cecilia Jaime, por no poder explicar cómo tenía bienes por más de 12 millones de pesos, un avión, varias propiedades y autos y un yate de lujo que fue incautado. Hoy, Jaime pasa sus días en el penal de Ezeiza, donde hace meses hizo un reclamo para que le permitan ver los partidos de fútbol desde el salón de usos múltiples del penal.

Ricardo Jaime permanece detenido en la cárcel de Ezeiza desde 2016.

El propio De Vido se encuentra detenido desde hace poco más de un año y es el ex funcionario con más investigaciones en su contra. El ex ministro fue detenido hace casi un año, el 26 de octubre del año pasado luego de que la Cámara de diputados le quitara los fueros, en el marco de una causa por la compra irregular de buques de gas natural licuado, así como por manejos irregulares en la mina de Río Turbio.

Julio De Vido se encuentra detenido desde hace casi un año.

Hoy De Vido pasa sus días en la cárcel de Marcos Paz, y sumó nuevas investigaciones sobre sus espaldas, una de ellas por el escándalo de los cuadernos de las coimas que pagaban empresarios a ex funcionarios K. Además, afronta un juicio por la tragedia de Once, donde está imputado por estrago culposo y defraudación al Estado: el fallo se conocerá el próximo miércoles.

De todas las detenciones, la más recordada es la de José López, el ex secretario de Obras Públicas de la cartera de Planificación. Lo atraparon mientras intentaba ocultar bolsos con U$S 9 millones en un convento de General Rodríguez donde, se comprobó luego, las monjas no eran monjas. Recientemente López ingresó al programa de arrepentidos en la causa por los cuadernos, por lo que recuperó la libertad, aunque es muy custodiado.

José López fue detenido en 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con U$S 9 millones en un convento.

Días atrás declaró que los bolsos con dinero que intentó esconder en el convento eran de Cristina Fernández de Kirchner, y que recibió el aviso de que sería allanado por parte de un ex secretario de la ex mandataria, Fabián Gutiérrez, quien desmintió esta semana haber advertido al ex funcionario. López además tiene una causa elevada a juicio oral por enriquecimiento ilícito y está vinculado en los expedientes de Sueños Compartidos, el caso Skanska y las irregularidades en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Otro de los hombres que se encuentra tras las rejas es Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido en sus tiempos como secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Quedó tras las rejas el 1° de agosto pasado, luego de que salieran a la luz los cuadernos de las coimas escritos por su ex chofer, Oscar Centeno. Baratta está acusado de integrar la asociación ilícita que recibía coimas de parte de empresarios de la obra pública.

Roberto Baratta, detenido. Era considerado "la mano derecha" de De Vido.

Sin embargo, no se trata de su primera experiencia tras las rejas. En 2017 fue detenido junto con De Vido por irregularidades en la compra de gas licuado, por los cargamentos que llegaban a Escobar y Bahía Blanca. El juez Claudio Bonadio creía que era el armador de la estructura para esa importación, aunque meses más tarde la sala I de la Cámara Federal porteña le dictó la falta de mérito.

José María Olazagasti, el ex secretario privado de De Vido, también se encuentra detenido e involucrado en el caso de los cuadernos de las coimas. Carlos Kirchner, primo del ex presidente y ex secretario de Coordinación en el Ministerio de Planificación Federal, también está preso, desde diciembre de 2017, en el marco de la causa que además investiga por asociación ilícita a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, que fue impulsada por el juez federal Julián Ercolini.

José María Olazagasti, el ex secretario privado de De Vido que aparece mencionado en los cuadernos.

Carlos Kirchner, el primo del presidente que fue detenido en diciembre del año pasado.

Claudio Uberti fue titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y fue desplazado del Gobierno luego del escándalo de la valija de Antonini Wilson. Llegó incluso a ser considerado un “embajador” paralelo ante Venezuela.

Uberti, ex titular del Occovi, fue el primer ex funcionario K arrepentido.

En agosto quedó detenido, aunque días después se transformó en el primer ex funcionario en arrepentirse y obtener el beneficio de la libertad a cambio de entregar información.