El "Pata" Medina, De Sousa y Núñez Carmona a las piñas en Ezeiza ¿por un programa de TV?

Son tiempos tumultuosos en el pabellón de Ezeiza para los ex funcionarios, sindicalistas y empresarios presos y no porque cada día aumenten más los detenidos. Ayer un “cometario irónico” del ex capo de la UOCRA en La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, generó una trifurca que tuvo como protagonistas a el socio del ex presidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, y a uno de los dueños del canal C5N, Fabián De Sousa. Todo sucedió en el pabellón C de Ezeiza.

Si bien oficialmente no se comunicaron los motivos de la pelea, fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sostuvieron que se originó cuando Medina hizo un comentario irónico lo que generó una respuesta de De Sousa que “cobró” al menos tres piñas que lo dejaron con el pómulo morado. ¿Qué sucedió con Núñez Carmona? Intentó intervenir para separarlos y también recibió golpes por parte de Medina.

Una de las versiones es que el Pata Medina quería ver los allanamientos que el juez Claudio Bonadio ordenó en dos departamentos del edificio donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner. De Sousa, al parecer, quería ver su canal. Y ese fue el disparador de la pelea que se generó en SUM donde están alojados.

El comunicado oficial del Servicio Penitenciario Federal en donde se confirmó la pelea.

Oficialmente el SPF redactó un comunicado en donde manifestó que como consecuencia del hecho tomó intervención el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Alberto Santa Marina.

“En virtud de los hechos registrados en el Complejo Penitenciario Federal I, Unidad Residencial VI, Pabellón C, sector donde se aplica el sistema “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), en fecha 13 de agosto del corriente año, siendo las 21:20 horas, se produjo una alteración del orden en el Salón de Usos Múltiples que tuvo como protagonistas a los internos Medina, Juan Pablo; De Souza, Fabián y Núñez Carmona, José María agrediéndose con golpes de puños. Se procedió a labrar las actuaciones administrativas correspondientes, dándose intervención al Juzgado Federal en primera instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Alberto P. Santa Marina”, sostiene el comunicado.