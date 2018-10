El bíblico descargo de Julio De Vido antes del veredicto por la Tragedia de Once

Después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condenas de todos los acusados por la tragedia de Once, se conocerá hoy el fallo final del segundo juicio que se llevó a cabo por la fatalidad que se cobró la vida de 51 personas, la cual que tiene como principal acusado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Hoy se conocerá el fallo del juicio por la tragedia de Once que tiene como principal acusado a Julio de Vido.

El ex ministro declaró por videoconferencia, ya que se encuentra detenido por el delito de defraudación al Estado en la causa de Río Turbio. A lo largo de su exposición, sostuvo que "es un preso político", se comparó con el ex vicepresidente Amado Boudou y hasta citó los Santos Evangelios. "Este juicio se llama Once 2. Durante todo el transcurso de Once 1 nunca fui mencionado. En la última sentencia del TOF del juicio, unos 20 días después del discurso de Macri en el Congreso en 2016, por arte de magia o por arte de Macri, aparece mi nombre", manifestó.

"Las víctimas de Once y el asesinado maquinista Andrada necesitan que haya oídos para escuchar la verdad tal como le dijo Jesús a Poncio Pilato. Si no fuera así no habrá Justicia y sin Justicia no habrá paz para las víctimas. Si no lo hacen los hombres, Dios nuestro señor hará Justicia", concluyó,

El proceso, que comenzó hace un año, se lleva adelante en los tribunales de Retiro y tiene al mando a los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Ana María D’Alessio.

La fiscalía pidió 9 años de prisión para De Vido.

Además de De Vido, otros de los que esperan la condena es Jorge Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), quien esta acusado junto al ex ministro por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por la muerte de personas y lesionadas, además de defraudación contra la administración pública.

Según trascendió, De Vido dirá sus últimas palabras acompañado por sus abogados en el penal de Marcos Paz, y ahí mismo, a través de una videoconferencia, oirá el fallo de los jueces.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012.

El fiscal que lleva adelante la investigación, Juan García Elorrio, pidió nueve años de cárcel para el ex ministro, mientras que la Oficina Anticorrupción solicitó ante el TOF 4 una pena de 10 años de prisión, lo mismo que dijo un abogado que representa a familiares, al acusarlo de estrago culposo agravado por muerte y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Por otra parte, la otra querella de familiares había pedido anteriormente el sobreseimiento del ex ministro respecto del delito de estrago culposo, pero sí lo cree responsable de la administración fraudulenta, por lo que solicitaron cuatro años y medio de prisión.