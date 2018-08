El costo político de las muertes en Moreno: enorme repudio a Vidal y bronca contra Macri

El jueves por la mañana se dio a conocer la terrible noticia de que habían fallecido la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén rodríguez de la escuela N°49, luego de que se produjera una explosión en el lugar por una pérdida de gas denunciada en varias oportunidades.

Tras las muertes de los trabajadores, se decretaron dos días de duelo con suspensión de clases, y los vecinos de la ciudad decidieron convocarse para pedir justicia por lo ocurrido, mientras que los docentes de otras escuelas también reclamaron por condiciones dignas de trabajo. "Vidal hija de puta" y "contra el ajuste de Macri", fueron algunas de las frases que más aparecieron en las marchas para hacer responsable al Gobierno Nacional de la tragedia.

Los vecinos de Moreno se mostraron muy enojado con la gobernadora María Eugenia Vidal.

Aunque todavía no está del todo claro lo que ocurrió durante la mañana del jueves en el colegio, porque los investigadores aún no revelaron de forma oficial el resultado de las pericias, se cree que el accidente se generó por una gran perdida de gas en el sector de las cañerías y que algún artefacto dentro de la cocina detonó el estallido.

Lo cierto es que el hecho podría haber sido aún mucho peor, ya que media hora después del accidente, precisamente 8:30, se suponía que los alumnos de la escuela debían ingresar a clase. De sólo pensarlo, a los padres y al resto de los docentes les agarra escalofríos.

Los vecinos y allegados se reunieron en la entrada de Moreno para marchar en pedido de justicia.

Por eso mismo, durante toda la mañana del jueves, y hasta el mediodía que decidieron partir hacia a la marcha para reclamar frente al Consejo Escolar, todo era lágrimas, lamentos y tristeza.

La convocatoria comenzó en el acceso a Moreno, debajo del puente de entrada a la ciudad. Allí, miles de vecinos y docentes se convocaron con carteles que pedían justicia y reclamaban por el "ajuste de Macri" en la educación pública.

La mayoría de los carteles presentes en la marcha eran contra Vidal y Macri.

Entre aplausos y gritos de "Sandra y Rubén presentes", también se escucharon cantos muy duros contra el presidente y la gobernadora Vidal. "Vidal es responsable" y "el ajuste mata", son sólo algunos de carteles que se podían ver en manos de allegados, mientras que con paso firme se dirigía hacia el consejo para empapelar su entrada con miles de mensajes.

A pesar de las quejas realizadas por los vecinos, y las de muchos otros que se solidarizaron en las redes sociales, llamó la atención en los últimos días que el presidente Mauricio Macri no hizo ninguna referencia en sus redes sociales acerca de la trágica muerte de la vicedirectora y del auxiliar.

En esa misma sintonía, el viernes mientras los cuerpos de los fallecidos eran trasladados hacia el cementerio, el jefe de Estado se presentó en Bernal para anunciar el regreso de los créditos de la ANSES, y en lugar referirse a la situación vivida en Moreno, se llamó al silencio. Aunque deslizó un comentario poco feliz: advirtió que con los préstamos se podían arreglar "fugas de gas".

Mauricio Macri estuvo en un acto en Quilmes y no hizo mensión a las muertes de Moreno.

Sin embargo, quien más críticas se ganó con esta actitud fue María Eugenia Vidal, ya que a la gobernadora se la pudo ver en silencio junto a Macri en el aviso, aunque durante las 24 horas anteriores tampoco había enviado ningún mensaje para solidarizarse con los docentes de Moreno.

Ante las críticas de todos en las redes sociales, finalmente la gobernadora decidió romper el silencio y en sus redes personales escribió un mensaje donde explicó que vive "días de duelo por el fallecimiento de Sandra y Rubén en la Escuela 49 de Moreno".

"Por respeto al duelo de las familias de las víctimas, y para evitar la utilización política que veo en ciertos sectores sobre esta tragedia, me mantengo en silencio hoy, pero vamos a aclarar como siempre, todo lo que sea necesario", aseguró, y así dejó en claro que no está ajena al tema, pero que también tiene sus razones para no hablar.

"Por favor, los nombras como si los conocieras o quisieras. Vos sos la culpable de sus muertes. Llevalas en tu conciencia y Dios te perdone porque los docentes y auxiliares bonaerenses nunca jamás te vamos a perdonar", respondió una maestra en la publicación del Facebook, mientras que otra ciudadana sumó: "¿Qué vas a aclarar? Los colegios se caen a pedazos, mi hija es maestra especial y me lo cuenta todos los días. Mucha desilusión con ese Cambiemos, que no cambió nada".