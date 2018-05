El día en el que Macri y Dujovne aseguraron que no se iban a endeudar con el FMI

El anuncio del savataje solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó en evidencia las declaraciones previas de varios de los funcionarios de Gobierno con respecto a su relación con el fondo. Entre ellas, las del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que hace poco más de un año afirmó que no se tenía pensado avanzar, bajo ningún punto, con un acuerdo con dicho organismo.

"El FMI sólo puede pedirles medidas a los países cuando tienen un programa en el que presta y ahí empieza a marcar la cancha. Nosotros no tenemos programa con el FMI, ni lo vamos a tener. Ahora el Fondo es un buen ámbito de discusión. No es el que vimos en el pasado", decía entonces el funcionario en una entrevista a Ámbito Financiero. Un año antes de esas declaraciones, el presidente Mauricio Macri también había vaticinado algo diferente a lo que enfrenta el país hoy.

Macri en la cumbre de Davos en 2016 cuando rechazó la posibilidad de volver al fondo.

“Esto no significa que no vayas a desarrollar el país en la forma que quieras, nosotros tenemos total libertad con respecto al Fondo. Lo único que hace el artículo 4 es informar en base a los datos que se les provee. No está previsto volver a pedir préstamos al Fondo”, afirmó Macri en su primera visita a Davos en 2016, cuando se reanudaron las relaciones con el FMI.

Después de esa visita, Dujovne inclusive bromeó al respecto de lo que se decía como una vuelta al fondo. Cuando todavía era panelista del programas de Carlos Pagni en TN, el ahora funcionario explicó, a principios de 2016, que no llegar a un acuerdo con los holdouts terminaría en un nuevo endeudamiento con el fondo para evitar que se acrescente la recesión económica.