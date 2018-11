El enojo de un familiar: "Nuestra comunicación con el Gobierno fue la televisión"

Luis Niz, padre del cabo Luis Alberto Niz, uno de los tripulantes del ARA San Juan, afirmó que “nuestra comunicación con el gobierno fue la televisión: cuando el submarino desapareció, nos enteramos por los medios, igual que ahora cuando lo encontraron”.

Pese al alivio por el hallazgo, el familiar denunció que “La Marina, Oscar Aguad y el presidente sabían donde estaba el submarino desde el primer día”, durante una entrevista por radio FM La Patriada.

“La empresa que lo encontró dice que tiene las herramientas para sacarlo”, afirmó Niz, pero remarcó que “desde el gobierno, se fijan más en la plata que van a gastar que en sus soldados y en que puedan volver con sus familias”.

“Se decían muchas cosas: los ingleses, la explosión, que estaba en África”, subrayó el padre del Cabo, por lo que expresó: “Ahora que aparezcan los responsables de tantas mentiras”.

Sobre la empresa que encontró el ARA San Juan, Niz expresó que “es todo raro, hace unos días la empresa se quería ir y después lo encuentran”. “Estoy seguro que sabían desde el primer mes, es todo una mentira, joden con nuestros soldados y el pueblo”, subrayó el familiar.

En referencia a la causa judicial, Niz sostuvo que “ya se va a saber toda la verdad, la jueza viene a tranco de tortuga pero esperamos que a partir de ahora se saque al submarino”.

También se lamentó porque “no nos querían recibir en la Casa Rosada, mandaban gente a sacarnos”. “No entiendo cómo Macri es presidente y no sabe de los submarinos que manda él”, puntualizó Niz, y agregó: “Nunca me llamaron ni a mi ni a la madre, jamás nos mandaron un apoyo ni me preguntaron si necesitábamos ayuda”.