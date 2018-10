El fiscal Marijuan denunció al secretario de Energía y pidió un amparo para frenar el aumento del gas

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó de oficio que se dicte un amparo para frenar el nuevo aumento que le habilitó el Gobierno a la distribuidoras de gas, que se pagará en 24 cuotas, como consecuencia de “pérdidas” que podrían haber tenido con la devaluación del peso en los últimos meses. Pero, además, denunció al secretario de Energía, Javier Iguacel, “por abuso de autoridad”. La causa recayó en el juzgado a cargo de María Romilda Servini.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al secretario de Energía por "abuso de poder".

En su presentación, a la que tuvo acceso BigBang, Marijuan sostiene que, si bien la medida se encuentra justificada, no puede perjudicarse a los usuarios por la situación. Incluso, advierte que legalmente el cobro es imposible ya que no se pueden aplicar nuevos costos a servicios ya pagos. Lo que sucede es que la resolución de la secretaria de Energía aplica para todas las facturas emitidas entre abril y septiembre de este año. Al estar pagas, la empresa no tiene un marco para agregar nuevos recargos.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, sumó su primera denuncia en Comodoro Py.

En su denuncia, además de pedir que se dicte una medida cautelar para frenar dicha acción, Marijuan le solicita al juez que cite a declarar a todos los funcionarios que estuvieran involucrados en el proceso. Iguacel, cuando se conoció el jueves esta decisión, intentó llevarla al plano político y sostuvo que “más de la mitad de lo que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente, son mentiras”, y apuntó contra el kircherismo.

Marijuan, que llevó adelante varias de las investigaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre ellas “La ruta del dinero K”, no se encuadraría dentro de la lógica de "militante kirchnerista" de Iguacel, sino todo lo contrario.