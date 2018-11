El fuerte reclamo de Bolocco a Menem por su distante relación con Máximo

La ex Miss Universo criticó al ex presidente por regresar a Argentina antes del cumpleaños de Máximo.

Cecilia Bolocco relató cómo fue el encuentro entre Máximo Menem y el ex presidente, que viajó a Chile para estar presente en la operación a la que fue sometido el adolescente por un tumor cerebral detectado la semana pasada. Aunque dijo que fue un encuentro cálido, no dudó en tirarle un palito al ex mandatario que ya regresó a Buenos Aires.

La conductora de TV chilena ofreció una conferencia de prensa luego de que le dieran el alta a Máximo en la clínica Las Condes, de Santiago de Chile. Allí, entre otras cosas, la ex Miss Universo comentó que el encuentro con el ex presidente Menem fue “muy normal”, y sostuvo que al principio Máximo no quería verlo.

“El encuentro fue muy normal, yo los acompañé. Estaba sentada en la cama, Carlos se sentó en una sillita al lado. Se tomaron de la mano, como siempre”, contó Bolocco. En un principio Máximo no quería ver a su padre, con quien en junio tuvo un enfrentamiento del que también fue parte su hermana, Zulemita.

Según Bolocco, el joven “no tenía muchas ganas”. “Cuando le conté que lo había llamado porque quería hablar con él, me puso ara. Y como era el día antes de la operación le dije que me avisara que lo comunicara y no me lo pidió. Al día siguiente sí me dijo que quería hablar con él cuando me enteré que venía en vuelo”, agregó.

“Pensé ‘qué bueno’, porque sería importante que Máximo lo pudiera ver, pero quería preguntarle para que estuviera tranquilo”, agregó. El encuentro fue el sábado, después de la cirugía que le extirpó el tumor cerebral hallado la semana pasada. A pesar de que fuera de la habitación estaban, además de Menem, sus hermanos Carlos Nair y Zulemita, Máximo pidió que sólo pasara su padre.

Máximo fue operado el viernes de un tumor cerebral.

De todos modos, Bolocco no se ahorró críticas contra su ex marido y ex presidente argentino. Consultada sobre la decisión de Menem de regresar a la Argentina y no quedarse a pasar el cumpleaños de su hijo – que es hoy -, la conductora chilena respondió: “Siempre ha sido así”.