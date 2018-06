El gobierno anunció un ajuste en el sector público y no descartan más despidos

Achicarán el gasto en autos y fondos a empresas estatales. No contratarán más empleados públicos desde el mes que viene. Planean un ahorro de $20.000 millones.

El Gobierno anunció un plan de ajuste en el sector público que permitirá ahorrar unos $20 mil millones. Durante una presentación que realizaron los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, anunciaron medidas de “austeridad” en el Gobierno. Negaron que tenga que ver con un pedido del Fondo Monetario Internacional en medio de las negociaciones por un crédito “stand by”.

El anuncio que realizaron en la Casa Rosada tiene como objetivo achicar el gasto en el sector público. Ibarra adelantó que se congelarán los ingresos para empleados con cargos altos en el Estado, y se limitará la cantidad de autos que forman parte de la flota oficial. Además, habrá una reducción del 25 por ciento para organismos descentralizados.

Según Ibarra son $20,4 mil millones que se ahorrará el Estado a partir de las modificaciones, que en algunos casos entrarán en vigencia desde las próximas semanas. El ministro de Modernización indicó que desde el 1° de julio quedará restringida la posibilidad de nuevos contratos vinculados al trabajo en el Estado. “Si hay necesidad específica vamos a buscar en el propio personal, para generar mayores mecanismos de movilidad interna”, sostuvo.

El ministro no descartó la posibilidad de más despidos en la órbita del Estado. “En algunas situaciones donde el organismo en particular deba generar algún mecanismo de no renovación de algún contrato es parte de la dinámica normal de cualquier organización”, sostuvo en conferencia de prensa. “Hemos incorporado una modalidad de retiro voluntario, esperamos que muchos ahorros se generen desde los retiros y las jubilaciones”, agregó Ibarra.

El anuncio estuvo en manos de Andrés Ibarra.

El plan de ajuste en el Estado incluye la readecuación de la flota de automóviles. “Los vehículos con chofer van a ser hasta los secretarios. El resto de los autos van a ser entregados, devueltos o transferidos. Va a quedar el mínimo para el funcionario de los ministerios”, dijo Ibarra.

MÁS AJUSTES