El insólito candidato actor que Luis D'Elía quiere para pelear la jefatura de Gobierno de la Ciudad

El compromiso de Pablo Echarri con sus ideales es público y bien conocido. Sin embargo, hasta ahora nunca pensó en dedicarse a la política hecha y derecha.

D'Elía quiere a Echarri como candidato.

Y el que quiere arrastrarlo a ese terreno es Luis D'Elia. "Por convicción ideológica y por compromiso con el proyecto nacional, popular, democrático y transformador me gustaría ver en el 2019 a Pablo Echarri como nuestro candidato a Jefe de Gobierno de CABA", escribió el dirigente piquetero en Twitter sorprendiendo a propios y extraños.

"No descarto dedicarme a la política"

Hasta ahora, el actor jamás ha expresado intenciones al respecto, aunque sí expresó cierta ambición política. "No descarto dedicarme a la política en el futuro", confesó meses atrás en una entrevista con Radio Con Vos.

Por convicción ideológica y por compromiso con el proyecto nacional,popular,democrático y transformador me gustaría ver en el 2019 a @echarripablo1 como nuestro candidato a Jefe de Gobierno de CABA pic.twitter.com/mV4eZxQkI1 — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 26 de mayo de 2018

"Construyo desde SAGAI, me voy formando", agregó en relación a su trabajo en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. "Hace 10 años era un pichi, hoy después de 10 años de manejar conflictos pesados tengo un espesor más grande, no suficiente para meterme en el ojo de la tormenta pero no lo descarto".