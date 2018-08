El juez Bonadio ordenó dos allanamientos en el edificio donde vive Cristina Kirchner

Después de que Cristina Fernández de Kirchner presentara esta mañana un escrito para rechazar las acusaciones en su contra por la causa que investiga coimas relacionadas con la obra pública, el juez Claudio Bonadio ordenó que la Policía Federal ingresara esta tarde al edificio donde habitualmente reside la ex presidenta en el barrio de Recoleta.

Según revelaron fuentes de la investigación a Clarín, las fuerzas de seguridad se presentaron en el lugar para llevar a cabo "trabajos de observación" en los lugares comunes del edificio con el fin constatar algunas descripciones que el chofer Oscar Centeno hizo en sus cuadernos.

En diálogo con los medios, Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, explicó que no es legal allanar la vivienda de la ex presidenta porque es Senadora Nacional y sus fueros la protegen. Además, señaló que la ex presidemta no estaba en el lugar cuando ingresó la policía, ya que había salido sin saber que esto iba a ocurrir.

El abogado de Cristina, agitado y enojado, dijo que "es ilegal" que entren al edificio donde vive la ex presidenta. "El país se cae a pedazos", dijo para justificar el operativo Judicial.

"Están allanando el primero y cuarto piso que no le pertenecen a la familia de la senadora", aclaró el letrado, al mismo tiempo que sostuvo que "es una vergüenza lo que están haciendo". "¿Venir a allanar la casa de la ex presidenta no es un circo?", preguntó a los periodistas.

Además, Dalbón sostuvo que él y su clienta seguramente presentarán una denuncia, aunque no van a llevar a cabo ninguna medida judicial en la medida en que no se ingrese a la vivienda de la senadora.

"Esto es lo único que faltaba para cerrar el circo. Allanar algo de Cristina es ilegal, no lo pueden hacer tampoco aunque tenga otras viviendas en este edificio. Cualquier cosa que haya sido de la presidenta tampoco se puede allanar, incluso si algo ahora es de los hijos", aclaró, y antes de retirarse indicó que esto es "una persecución política" y que todo "está articulado por alguien".

"Esto es para tapar lo que pasa en el país", sorprendió.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que la presencia de la policía en el edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, tiene que ver con un procedimiento dispuesto por el magistrado federal, quien busca hacer en el lugar tareas de reconocimiento para constatar algunos datos que aparecen en los cuadernos de Centeno.

El operativo se llevó a cabo en el primer y cuarto piso, y se cree que la Federal allanó dos departamento que pertenecerían a Cristóbal López.

Según reveló la abogada Silvina Martínez, quien suele representar a la ex diputada Margarita Stolbizer, Fabián de Sousa adquirió los departamentos en el año 2010, y luego se los transfirió a Cristóbal López, uno de los dueños del Grupo Indalo, quien está preso en el penal de Marcos Paz.

La letrada informó a TN que López pagó 450 mil dólares en efectivo por cada uno de los departamentos, con el supuesto fin de que allí se guardaran bolsos con dinero.

Cristóbal López seria el dueño de dos de los departamentos allanados.

"Cristóbal López compraba siempre en el mismo lugar que la ex presidenta vivía. Estos departamentos de Recoleta fueron administrados por Osvaldo Sanfelice, quien creemos que era testaferro de la familia Kirchner", reveló.

Esta mañana en Comodoro Py, la ex presidenta pidió recusar al magistrado que la investiga y solicitó la nulidad de la causa donde es investigada por presunta asociación ilícita.

Cristina Fernández se presentó en Comodoro Py para firmar un escrito por la causa que la investiga.

La ex presidenta basó su pedido de nulidad y de recusación al juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por el modo en el que se inició la investigación, y apuntó a que la causa no fue sorteada.

"Me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. Cinco fueron iniciadas e impulsadas por (el juez Claudio) Bonadio", se quejó.