El otro Stornelli: el caso de un fiscal federal que en 2014 también fue declarado en rebeldía

El fiscal federal Carlos Stornelli fue declarado hoy en rebeldía por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, después de haberse ausentado por cuarta vez consecutiva a declarar en la causa en donde se encuentra investigado por formar parte de una asociación ilícita dedicada a hacer inteligencia paralela.

Se trata del segundo fiscal federal que es declarado en rebeldía en los últimos cinco años. El anterior fue el ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, que en 2014 fue declarado en rebeldía después de negarse a declarar en tres oportunidades en una causa en donde, en ese entonces, fue investigado por “violación de secreto”.

El ex titular de la PROCELAC también fue declarado en rebeldía en 2014.

Gonella, que se encontraba procesado hasta abril de 2018 en esa causa, había compartido en su cuenta de Twitter una información oficial sobre la investigación que tenía como una de las protagonistas a la jueza María Gabriela Lanz junto con una “chicana” al Grupo Clarín. Por esa situación la magistrada lo denunció y la causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.

El ex titular de la PROCELAC, que supo ser parte del círculo más pequeño de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó y que llegó a ese cargo sin haberse desempeñado nunca como fiscal, consideró en ese entonces que no había motivos para ser compadecer ante el magistrado debido a que no estaba claro el motivo de su indagatoria.

Cabe recordar que Gonella también se encuentra procesado por prevaricato por no haber incluido al empresario patagónico Lázaro Báez en las primeras etapas de la investigación en donde se descubrieron diferentes operatorias de lavado de dinero. Por esta causa la Cámara Federal le solicitó a Bonadio que directamente investigue si esa omisión fue motu proprio de Gonella o si se trató de una orden de Gils Carbó.

El juez federal Bonadio declaró en rebeldía en 2014 a Gonella.

La causa en donde fue declarado en rebeldía, ante este nuevo escenario, mutó en una investigación más compleja; no obstante ello, Gonella nunca fue buscado por algunas de las diferentes fuerzas de seguridad para llevarlo a declarar ni tampoco se le inició un sumario administrativo.