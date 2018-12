El plan del Gobierno para contener a Lilita Carrió antes de su reunión con Mauricio Macri

La diputada nacional y miembro de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, le mandó un claro mensaje al presidente Mauricio Macri ayer durante la renovación de autoridades nacionales del partido, que tiene como nuevo presidente al legislador porteño Maximiliano Ferraro. Los ejes centrales fueron la lucha contra la corrupción y la negativa a una impronta a lo Jair Bolsonaro. Pese a las críticas, remarcó una vez más que no tiene pensado romper con Cambiemos y que sigue como una parte activa del oficialismo.

Carrió junto a las nuevas autoridades nacionales de la CC-ARI.

Carrió manifestó su intención de oponerse por sobre todas las cosas su negativa a permitir que Cambiemos haga un giro ideológico hacía la extrema derecha con políticas de seguridad similares a las que plantea el presidente electo de Brasil. “No se puede caer en la doctrina de Biblia y bala que planteó Bolsonaro y que le trajo resultados electorales”, manifestó uno de los presentes.

Lilita comenzó a ver este escenario el último tiempo, sobre todo luego de que el auditor porteño por la Ciudad, Facundo del Gaiso, le llevó un informe en donde detallaba el fenómeno que estaba sucediendo en el país vecino con el “Biblia, bala y buey” del entonces candidato. Esa situación en Argentina, afirman, comenzó a notarse en varias detenciones de delincuentes en donde diversos ciudadanos le piden a las fuerzas de seguridad que actúen “como hace Bolsonaro”.

El presidente electo de Brasil propone el eje de "Biblia, bala y buey".

Ese documento, y su análisis, fueron los primeros pasos que tomó Lilita para salir a criticar el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para con las fuerzas de seguridad y el protocolo de uso de armas de fuego que extendió. “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministró Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, escribió Lilita en su cuenta de Twitter al conocerse dicha publicación en el Boletín Oficial.

La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministró Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de diciembre de 2018

“Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”, agregó la diputada nacional, quien rápidamente fue critica dentro de las filas del oficialismo por esa postura. “Uno de los puntos clave de lo que hablamos es fortalecer la agenda humanista. No quiere decir que seamos garantista, sino que hay que respetar las leyes”, explicó otro de los presentes.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, es uno de los objetivos de Carrió.

El segundo eje fue la corrupción y su ramificación dentro de Cambiemos. Lilita en un discurso muy a su estilo afirmó que la Coalición Cívica no tiene que caer en los viejos vicios de la política y que tiene la obligación de marcar la cancha cuando se den casos así dentro de la coalición de Gobierno. Sin embargo las críticas estuvieron dirigidas principalmente al presidente de Boca, Daniel Angelici. Sin embargo no hizo mención a su alianza con el otro sindicado operador judicial de Macri, el parlamentario por el Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

El parlamentario por el Mercosur es uno de los principales aliados de Lilita.

Justamente él es uno de las represas que tiene el oficialismo para contener con Lilita, junto al jefe de asesores de Presidencia, José Torello, y el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli. Al menos uno de ellos se juntará con Carrió esta semana a la espera de preparar el terreno para lo que sería la próxima reunión con Macri antes de fin de año.