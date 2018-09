El ex ministro de Economía volvería a la cartera.

¿El regreso menos esperado? Qué cargo ocuparía Alfonso Prat-Gay en la nueva estructura

Siguiendo con los cambios de gabinete anunciados entre ayer y hoy, Jorge Faurie será desplazado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su lugar sería ocupado por Alfonso Prat-Gay, quien había abandonado el gabinete en diciembre del 2016.

¿Vuelve al gabinete? Prat-Gay sería el nuevo canciller.

Según señala Clarín, el ex ministro de Economía aún no le dio el "sí" definitivo a Mauricio Macri, mientras que Faurie se enteró de su remoción estando de vacaciones y quedaría como asesor dentro del gabinete hasta después de la cumbre del G20, que se celebrará el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Pray Gay nunca había sido del agrado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, sino todo lo contrario. Durante el año que estuvo en la gestión acumuló una serie de encontronazos con el jefe de Gabinete debido a que no estaba de acuerdo con tener que reportarle a él.

Cuando se dio ese cambio siempre se especuló con que podría llegar a ocupar la Cancillería. La pregunta será si ahora, con este nuevo escenario, pondrá en stand by su candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán. Mientras tanto, desde Olivos, explican que Macri primó, junto a la mesa chica, la señal de incluir al economista ya que es "mercado friendly".

Incluso de baraja por estas horas que, de no llegar a un acuerdo con Carlos Melconian para que asume el ministerio de Economía, sea Prat Gay quien finalmente lo haga.