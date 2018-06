El resistido proyecto de la UniCABA dificulta la unidad entre el radicalismo y el PRO porteño

El armado de Cambiemos en la Ciudad afrontará esta semana su primera reunión clave, la tercera desde que iniciaron formalmente las conversaciones, donde se pondrá en la mesa el primer tema en el cual hay marcadas diferencias entre los diferentes miembros de la mesa compuesta por el PRO y la Coalición Cívica por un lado y las autoridades de la Unión Cívica Radical porteña por el otro: la UniCABA.

El proyecto, que busca centralizar los diferentes profesorados docentes en una sola universidad, generó varias polémicas desde su anunció el año pasado hasta los diferentes debates, que aún continúan, en la comisión de Educación de la Legislatura que preside el diputado de la Ciudad, Maximiliano Ferraro (CC). Desde que comenzó el debate hubo varias críticas por parte de integrantes de la comunidad docente, de partidos políticos e incluso de los estudiantes. No obstante ello si bien la intención del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es avanzar sí o sí con el proyecto hubo algunas modificaciones que se esbozaron en el aire como por ejemplo la posibilidad de que haya un tiempo de acople en el que los diferentes profesorados y la UniCABA funcionen en simultáneo.

Una de las reuniones de la comisión de Educación en donde se trató el proyecto de UniCABA.

Después de dos reuniones en donde se acordó que si era necesario habría internas y que el radicalismo podría mantener la independencia que planteó desde el minuto cero (es decir, poder criticar cuando considere que hay un error) esta semana por primera vez se tocará un tema puntual, en el cual hay visiones contrapuestas. La UCR planteará la necesidad de que el gobierno porteño retire el proyecto de la UniCABA para poder darle un debate más amplio, que involucre a todos los sectores en pugna y llegar a un consenso mayor. A su vez planteará su propia agenda en temas de Educación, algo que había llevado como bandera durante la campaña la fallecida legisladora Débora Pérez Volpin.

"Lo que se viene ahora es la discusión política, no sobre el acuerdo electoral", remarcan cerca del presidente de la UCR porteña, Guillermo De Maya. En el radicalismo, como también en el PRO, dan por descontado que se va a llegar a un acuerdo electoral para conformar Cambiemos. Sin embargo, en el "cómo" se encuentra el eje central. "No va a ser una mera alianza. Nosotros tenemos diferentes opiniones en temas troncales y buscamos que sean atendidas", agregaron. De Maya observa como ejemplo la discusión tarifaria y la salida que propuso el año pasado el ahora diputado nacional, Martín Lousteau.

El diputado nacional, Martín Lousteau, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras tanto, cerca de Rodríguez Larreta, si bien quieren anunciar cuanto antes el acuerdo y hasta se habla de que habría una presentación formal en un mes aproximadamente, sostienen que "todavía falta maduración" y que "va lento". La mesa de negociaciones está compuesta por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli; el vicepresidente primero de la Legislatura, Francisco Quintana; Ferraro; la diputada nacional Paula Oliveto; De Maya, el vicedecano de Ciencias Económicas, Emiliano Yacobitti, y Leonardo Guacci.

"Ellos lo que tienen es una ley de Educación. No un proyecto esencial sobre la UniCABA. Veremos que es lo que plantean modificar", agregó una fuente al tanto de la situación con la formación docente. “Ni el bloque de Vamos Juntos ni esta presidencia tiene la intención de atropellar o sacar este proyecto a los apurones porque sino no hubiéramos generado las instancias de participaciones que están sucediendo y van a suceder en esta comisión”, dijo Ferraro

"Lo que se viene ahora son las reuniones temas por temas para ponernos de acuerdo en políticas en común. No va a ser una mera cuestión electoral", explicó uno de los integrantes del último encuentro. La intención del PRO es que primero se anuncie el acuerdo y luego se debatan las cuestiones de fondo. En el radicalismo sostienen que el orden de prioridades es al revés. "Las diferencias de forma y fondo entre los partidos presentan una barrera que dificulta la posibilidad de acercar las posiciones. No obstante, tenemos la voluntad de avanzar trabajando en las diferencias pero manteniendo las identidades”, aseguró De Maya.

El presidente del radicalismo porteño, Guillermo De Maya.

No obstante la situación actual, fuentes del radicalismo porteño le dijeron a este medio que el contexto nacional no es un condicionante tal y como se especuló. "Nosotros a nivel nacional somos parte de Cambiemos. No es que nos estamos subiendo a un barco complicado, ya estamos adentro", agregaron. En el mismo sentido remarcaron que las presiones externas del radicalismo nacional y de los diferentes comités provinciales. "Nosotros somos los únicos que desafiaron al PRO realmente dentro de la UCR. Por eso están entre los que nos dicen que aflojemos y cerremos, y los que están expectantes para poder hacer lo mismo", dijeron fuentes partidarias.

El jueves de dará el próximo paso. Los actores serán los mismos. Pero por primera vez se pondrán en la mesa cuestiones centrales.

La historia de la UniCABA

A fines del año pasado el ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, realizó un escueto anuncio sobre la reforma en la materia que llevaría adelante el Gobierno porteño. Como consecuencia de la presión para que expliquen el proyecto el oficialismo tuvo que enviarlo a la Legislatura. Una vez que ingresó se supo que la creación de la Universidad docente, UniCABA, traía aparejado el cierre de los 29 profesorados que hay hoy en día.

Esa situación generó el rechazo de gremios, docentes, estudiantes y partidos políticos. Con el correr de las reuniones de comisión hubo algunos idas y vueltas. Uno de los más recordados fue cuando la legisladora porteña del PRO, Lía Rueda, sostuvo que iba a haber una especie de ensamble en donde los centros de formación coexistirían con la UniCABA durante un período de tiempo. A las críticas el Gobierno salió a responderle con acusaciones sobre la situación de los gremios que quieren mantener supuestos beneficios que tienen en cada uno de los profesorados. "Resulta sorprendente que el Ejecutivo envíe este proyecto a la Legislatura sin elaborar un diagnostico previo, sin presentar un estudio de factibilidad ni su respectiva previsión presupuestaria", manifestó la vicepresidenta de la comisión de Educación, la legisladora de Unidad Ciudadana Lorena Pokoik.