"El senador me tocó los pechos": grave denuncia por abuso contra el radical Juan Carlos Marino

La denuncia contra Marino fue impulsada por una asesora del Senado.

El senador radical Juan Carlos Marino fue denunciado por abuso sexual por una asesora de su despacho, la ex candidata Claudia Guebel. La causa quedó en manos del juzgado federal N° 5 y es investigada por el fiscal Federico Delgado. También apunta al jefe del despacho, Pedro “Cachi” Fiorda. “El senador me tocó los pechos, avanzó directamente a manosearme”, relató.

Guebel contó que los abusos comenzaron a principios de este año. Primero fue mediante mensajes de WhatsApp, donde el senador le enviaba invitaciones subidas de tono y videos alusivos al sexo. Sin embargo, la situación fue aún más violenta en una de las reuniones para que el senador firmara la planilla de asistencia laboral.

“El senador hizo con el dedito como diciendo que vaya a verlo antes de irme. Sin mediar palabra, el tipo directamente avanzó a manosearme los pechos”, detalló Guebel, militante radical desde hace más de tres décadas que en 2013 fue candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. “Me tocó adentro de la ropa, al tiempo que me decía que me iba a llamar para encontrarnos”, agregó en declaraciones a radio Continental.

La denuncia contra Marino fue formalizada en las últimas horas y recayó en el juzgado federal N° 5, a cargo del subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, y será impulsada por el fiscal Federico Delgado. “Me quedé atónita, temblorosa, con miedo, es denigrante”, relató la ex asesora del senador radical pampeano.

Pero la situación no terminó ahí. Guebel contó que el abuso sexual también fue perpetrado por el jefe del despacho del senador, Pedro “Cachi” Fiorda, quien en las oficinas del Senado la tomó con fuerza de los brazos y la besó a pesar del rechazo. “Me dio asco, después de eso estuve volando de temperatura”, comentó.

ASPIRACIONES POLÍTICAS

Marino tenía intenciones de convertirse en el próximo gobernador de la provincia de La Pampa. De hecho, desde hace tiempo ya es uno de los precandidatos que Cambiemos impulsa allí. Lo curioso es que de acuerdo al relato de Guebel, Fiorda le habló de una campaña sucia con una supuesta denuncia por pedofilia contra el rival.

Marino aspiraba a convertirse en gobernador de La Pampa.

“Haciendo uso de su influencia, de su llegada al senador, me explicó que (Marino) tenía la vocación de ser gobernador de su provincia, que esta era la última vez, y que tenían un as bajo la manga, algo que iba a sorprender para bajar al contrincante, una denuncia por pedofilia”, contó Guebel a Continental.

Guebel es trabajadora de planta permanente desde 2001, donde se desempeñó en diversas comisiones legislativas. Entre 2004 y 2016 fue secretaría de la Convención Nacional de la UCR, además de Secretaría del Tribunal de Ética y Disciplina del partido.

En su denuncia apunta al “Dr. Amarilla”, quien actualmente es asesor del diputado Alfredo Olmedo: “Tenía varias denuncias por acoso y violencia, desde mi ingreso me persiguió profesionalmente, me acosó, me intimidó diciéndome que me investigaba con servicios de inteligencia, una vez incluso lo vi merodeando la zona de mi casa, en Alsina y Entre Ríos”.