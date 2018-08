El show de Oyarbide: habló, lloró y pidió declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos

El ex juez federal Norberto Oyarbide se quebró en vivo en el programa de Baby Etchecopar en Radio 10 en donde volvió a manifestar que sobreseyó bajo presiones al ex matrimonio presidencial que componían Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la causa en donde investigó el enriquecimiento ilícito de la pareja.

“Yo mencioné que para la obtención de aquella famosa resolución de enriquecimiento ilícito hablé con Javier Fernández y con Jaime Stiuso”, reconoció. Y avanzó: “En realidad ellos eran empleados de una persona que era sí de quien emanaban todas las responsabilidades y es la persona que falleció, el esposo de la Presidenta”. Luego se quebró y dijo que tiene miedo que lo maten. “Que Bonadio por Dios me venga a buscar a mi casa”, dijo sollozando.

El ex juez federal Norberto Oyarbide busca declarar como arrepentido.

El ex juez federal luego de la entrevista se presentó ante la fiscalía federal de Carlos Stornelli para intentar acogerse al régimen de arrepentido, algo que ya otros seis empresarios hicieron por lo que la nómina de acuerdos que tiene que homologar el juez de la causa de los cuadernos K, Claudio Bonadio, va en aumento.

Ayer, el ex magistrado mencionó al auditor general de la Nación y sindicado como operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández, y al ex hombre fuerte de la ex SIDE, el espía Jaime Stiuso. "Jamás he recibido absolutamente nada. Sí expliqué con todo cuidado, y creo que en esto me tuve que cuidar con un cuidado espantoso, el tema del sobreseimiento dictados a los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació", afirmó en declaraciones a los medios.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría volver a ser investigada por enriquecimiento.

Como consecuencia de dichas declaraciones tanto la ex diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, con su abogada Silvana Martínez y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron la reapertura de esaa causa para que pueda volver a ser juzgada la ex presidenta.