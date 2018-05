El silencio que no es inocente: la sigilosa estrategia opositora de Cristina

Por qué la ex presidenta no habló sobre la crisis financiera ni criticó de modo directo el acuerdo con el FMI.

Hace más de una semana que no habla en público. No hay tweets, no hay posteos, su canal de Telegram no registra novedades. Ayer fue procesada, junto a otras 17 personas -entre ellas sus dos hijos-, por lavado de activos y se le montó un embargo por $800 millones. Mientras el presidente Mauricio Macri atraviesa una crisis cambiaría que hace tambalear su plan económico y político, la principal referente de la oposición, la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Bueno Aires, Cristina Fernández de Kirchner, permanece callada. Casi pasa desapercibida.

Su silencio no es inocente. Todo lo contrario, es algo analizado al detalle. Cada vez que la ex presidenta sale a criticar algún aspecto de la gestión de Macri la polarización lo termina beneficiando y, como consecuencia, hace que el golpe político sea menos efectivo. "Cuando lo crítica le termina levantado la positiva", repiten una y otra vez en su entorno.

La ex presidenta abandonó todo tipo de comunicación de forma momentánea.

Esa situación es también registrada en la Casa Rosada pero, por lo bajo, saben que no pueden forzar a que salga a hablar. Pero que Cristina mantenga el silencio no quiere decir que el kirchnerismo no tenga vocero autorizados para hablar sobre el la corrida del dólar, el aumento de la tasa de referencia, la inflación, el déficit fiscal y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Diputados, senadores, periodistas "amigos" y dirigentes políticos ofician de voceros sobre dichas cuestiones. Con una bajada clara y concisa.

"Por primera vez dejamos de cometer errores propios con este tipo de temas", se sinceran en el kirchnerismo. Un dato no menor es que en diferentes sondeos de opinión que fueron revelados en la última semana la imagen de Fernández de Kirchner sufrió un leve repunte. Esto terminó por convencer al núcleo más duro de Unidad Ciudadana. Por más que la senadora nacional se encuentra en Bueno Aires no hará declaraciones hasta que considere de que ya cosechó todos los frutos de su silencio.