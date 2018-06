Empate técnico: siguen las dramáticas tratativas para convencer a los diputados indecisos

"Empate técnico". Con esas palabras, un diputado oficialista que respalda el proyecto por la despenalización del aborto describe a BigBang el cuadro de situación que pasadas las 21 invadía a la Cámara de Diputados, en esta noche dramática. Negociaciones de último momento, poroteo y votación histórica.

A esa hora, tanto entre quienes rechazan el proyecto como entre quienes votarán a favor, coincidían en que había una verdadera polarización, la misma que quedó expresada durante toda la tarde en los discursos y que prevalecerá por la madrugada.

EL PLAN

Entre quienes respaldan la despenalización se esperanzaban en que el diputado Facundo Garretón (PRO, por Tucumán) vote a favor. El legislador es uno de los que permanece entre los indecisos y su discurso será en plena madrugada.

Una pista: Garretón publicó una encuesta en su sitio web para que los tucumanos voten y, tal como le dijo a BigBang, esos resultados serían claves en su decisión. Esta noche, ese sondeo arrojó que más de un 50 por ciento se inclinaba por la despenalización.

Una discusión histórica en Diputados.

Mientras tanto, en plena noche avanzan negociaciones con legisladores que, al igual que Garretón, se encuentran entre los indecisos. Una opción que no descartaban era que voten a favor del proyecto en general y en contra en artículos puntuales, como el 3, que establece cuales son las posibilidades para interrumpir el embarazo después de la semana 14 (si fuera producto de una violación, si corre riesgo la vida o la salud de la mujer o si se diagnóstica la inviabilidad de vida extrauterina del feto).

"Siempre hay negociaciones, pero la votación por ahora sigue muy pareja y las definiciones van a llegar más cerca de la votación", seňalaba un diputado del Frente para la Victoria - PJ que acompaňará la iniciativa.

Ocurre que la votación se mantenía más que ajustada. Un diputado de Cambiemos aseguraba que la votación se encontraba 124 votos a favor, 124 en contra y cinco indecisos. Si ese resultado se mantiene, debería definir el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien bajo ningún punto de vista quiere ser el "Cobos del aborto", tal como deslizó días atrás en un brindis por el Día del Periodista, en relación al "voto no positivo" del ex vicepresidente, que casi una década atrás, en julio de 2008, definió otra sesión maratónica y agitada, la de la famososa125. "Emilio lamentablemente no se mete", decía un legislador oficialista.

Mientras tanto, la agrupación Economía Feminista registraba un panorama que favorecía a quienes respaldan el proyecto: 123 a favor, 122 en contra y ocho indecisos.