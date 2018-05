En medio de la crisis, Macri vuelve a la política: perdona a Monzó y le da más aire a Frigerio

El triángulo de poder de Cambiemos compuesto por el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo una reunión preparatoria hoy en la Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para encarar la negociación con los senadores de los bloques de la oposición, como también con los gobernadores peronistas, en el marco de la búsqueda de consensos de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el tratamiento en la Cámara Alta del proyecto de ley para frenar el aumento de tarifas.

En el cónclave, que duró una hora y que estaba convocada desde el fin de semana, se buscaron plantear los lineamientos que tendrá la Rosada, pero también los cambios en la situación actual. Tal y como publicó Big Bang ayer, en Cambiemos existe desde hace tiempo un fuerte malestar por dejar de lado a los "que hacen política" para centrarse en las figuras que se dedican a la comunicación. Las quejas fueron escuchadas por Macri y por Peña que hoy decidieron dar vuelta a la página y cambiar ese rumbo.

Macri y Marcos Peña volvieron a darle ruedo a Monzó dentro del círculo chico.

La principal víctima de ese cambio había sido el mismo Monzó, a quien durante todo el 2016 le remarcaron la cantidad de leyes que había sacado en el Congreso. Pero, a la par, comenzó a ser dejado de lado en la mesa de decisiones. Esto ahora volverá a cambiar. La figura del presidente de la Cámara de Diputados no sólo fue revalorizada, sino también potenciada. Lo mismo sucedió con el ministro de Interior, Obra Pública, y Vivienda, Rogelio Frigerio, quien se encargó de llegar a varios consensos con gobernadores, diputados y senadores. Ahora todas las decisiones del triángulo los tendrán a ambos como fuentes obligadas de consultas.

La foto oficial de la reunión de hoy entre el presidente y los titulares de los diferentes bloques.

En diferentes ámbitos de la oposición la figura de Frigerio es una de las más destacas. Inclusive en el kirchnerismo más puro y duro. Así lo plasmo hasta el periodista y posible candidato de dicho espacio Roberto Navarro que lo ponderó como el mejor ministro que tiene Cambiemos.

"La única forma de salir de la crisis es con política. No lo quisieron ver, hasta que no les quedó más opción", explicó uno de los armadores territoriales de Cambiemos que más despotricó con el abandono de esa herramienta. Un dato no menor, después de dicho encuentro Macri se reunió con los diferentes presidentes de bloques en el Senado en donde consiguió una declaración sobre el "cuidado de las finanzas" del país, lo que podría terminar por repercutir en el tratamiento de la sesión en la Cámara Alta por las tarifas.

Monzó, al sentirse excluido de la toma diaria de las decisiones, planteó su salida de la presidencia de la Cámara y también solicitó que se le busque una salida dentro de las cuales se barajó la embajada argentina en España.

Larreta y Vidal salieron a defender el gradualismo. La gobernadora hacía varios días que no declaraba.

Otra de las cuestiones que también se cerraron en el encuentro fueron las posteriores salidas en los medios de Vidal y Rodríguez Larreta. El segundo ya había enfrentado a los micrófonos después de que se decidió recurrir al Fondo y en el medio de la crisis, pero la gobernadora mantuvo el silencio. Hasta hoy.

"Quiero dejar tranquilidad. Hoy tenemos un crédito en el mundo por el camino que emprendimos. Lo hicimos para cuidar a la gente. Es el camino sin atajo y sin avivadas. Y vamos a hacer todas las correcciones necesarias. Que digan cuál es la alternativa sin ajuste y sin hacer kirchnerismo", manifestó Vidal en declaraciones a Radio Mitre.

Rodríguez Larreta, por su parte, optó por emitir un comunicado oficial. "Cuando Macri asumió, la Argentina gastaba más de lo que ingresaba. Primero blanqueó las cuentas, sinceró el INDEC y dijo que íbamos a ir cerrando ese déficit de manera gradual", apuntó Rodríguez Larreta.