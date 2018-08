En medio de rumores de renuncias, Rogelio Frigerio admitió "errores propios y no forzados"

Presente en el Council of the Americas, que se lleva a cabo en el Hotel Alvear, Rogelio Frigerio no pudo evitar el tema central del día y se refirió a las expectativas del gobierno en relación a la súbita escalada del precio del dólar, en una jornada donde los rumores de renuncias en el gabinete estuvieron presente a toda hora.

Frigerio admitió "errores propios".

"Quizás no lo supimos explicar", admitió el ministro también apuntando a "errores propios, errores forzados por una situación política difícil y errores no forzados también por parte de nuestro Gobierno".

"Tenemos que tener la capacidad de transmitir esta confianza que sentimos en nuestro presidente y en la acción de Gobierno. Estamos atravesando un río embravecido pero tenemos un capitán que maneja el timón con mucha firmeza", agregó en referencia a Mauricio Macri.

"El equipo es prescindible"

Al mismo tiempo, y siguiendo su metáfora, Frigerio concedió que "los marineros, el equipo, es totalmente prescindible, puede cambiar como también pueden cambiar los instrumentos de las políticas que logren los objetivos que nos hemos fijado al inicio de la gestión".

"De lo que estoy convencido, íntimamente convencido, es que ya no volvemos atrás. No vamos a volver a la Argentina que la gran mayoría decidió cambiar", subrayó.

Las declaraciones del ministro del Interior se produjeron en medio de una ola de rumores de cambios en el equipo del presidente Mauricio Macri, después de dos jornadas de corrida cambiaria.