Enigma Cristina: de los allanamientos por los cuadernos al lanzamiento de su candidatura

Cristina Fernández de Kirchner, el miércoles, en la sesión donde se habilitó que sea allanada.

“Quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019, no se haga problema”. Con esas palabras, el miércoles en el Senado el jefe del bloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, se dirigió directamente a Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje que incluía dos lecturas: que a pesar de las tensiones no votará el desafuero si la Justicia lo ordena; y que sabe que, más temprano que tarde, la ex presidenta puede lanzarse para competir en los comicios.

Todo ocurrió en una maratónica sesión en la que el Senado votó por unanimidad permitir los allanamientos a la senadora de Unidad Ciudadana, en la causa donde el juez Claudio Bonadio investiga comandó una asociación ilícita que recibía coimas y sobornos de parte de empresarios de la obra pública, junto a otros ex funcionarios de su gobierno. Con un discurso de más de 40 minutos, Cristina también envió mensajes, aunque más evidentes que su ex socio político Pichetto: le apuntó al Gobierno, a un sector de la oposición, a los empresarios y, por sobre todas las cosas, a la Justicia.

A un año, el enigma ronda a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Aquella sesión dejó tres allanamientos, dos de ellos en Santa Cruz y uno en su departamento de Juncal y Uruguay que se extendió por más de 12 horas. Pero además, una pregunta que desde hace tiempo se repite cada vez con mayor frecuencia: ¿Cristina volverá a ser candidata a presidenta en 2019? Para dar esa respuesta, coinciden cerca de la ex presidenta, falta mucho.

Un sondeo previo a que saliera a la luz el escándalo de los cuadernos mostraba que Cristina tenía poco más de un 52 % de imagen negativa; frente a un 43,5 % de positiva. Uno más reciente de la consultora Synopsis muestra que tiene un 58,3 % de imagen negativa frente a un 31,4 % de positiva.

Para el consultor Hugo Haime, no quedan dudas que el discurso de la ex mandataria el miércoles ante el Parlamento fue de tinte político, aunque aclara ante BigBang que no queda claro el panorama electoral. “Previo a los cuadernos venía creciendo electoralmente, y esto es posible que lo haya frenado”, dice.

Allanamientos simultáneos. La Policía ingresó esta semana a tres domicilios de Cristina.

Por su parte, Mariel Fornoni, de Management & Fit, graficó que el miércoles en el Senado volvió a resurgir la “versión combativa” de Cristina. “Recargada en todo sentido, esto le da fuerza a su núcleo de votantes, que se siguen mostrando inalterable, esto es lógico, porque ya había pasado con cosas gráficas como con el tema de los bolsos”, asegura Fornoni ante la consulta de BigBang.

El enigma, tal como ocurrió en los últimos años, podría prolongarse hasta el filo del cierre de las candidaturas. En 2011, lo anunció dos meses antes de las internas, el 22 de junio. Esa tarde, por cadena nacional, aseguró: “Vamos a someternos una vez más... Siempre que accedí a un cargo lo hice sometiéndome a la voluntad popular”. Seis años más tarde, en 2017, tras coquetear varios meses también confirmó su candidatura a senadora al filo del cierre de listas.

Sin embargo, todo hace pensar que si en efecto decide ser candidata, la campaña será mucho más agresiva, por un factor fundamental. Por ahora, el plan de Cambiemos apunta a la reelección de Mauricio Macri, a pesar de las versiones que señalaban una posible candidatura de María Eugenia Vidal. Si eso ocurriera, sería la primera vez que Cristina y Macri se enfrentaran en una elección.

Si ambos compiten en 2019, será la primera vez que se enfrentarán en una elección.

Según Fornoni, el discurso de Cristina del miércoles “agudiza la grieta para los que votan a Cambiemos. Los núcleos duros están, el tema es qué pasa con los del medio, si le creen a Cristina cuando dice que antes se vivía mejor; o si creen que hay que entrar en una república más ética y prefieren sacrificar la economía o su situación personal y se vuelcan a Cambiemos”.

El enigma de Cristina, a su vez, es más amplio: indudablemente, como lo ha hecho hasta ahora, el Poder Judicial avanzará en las causas que involucran a la ex presidenta, pero a las elecciones a lo sumo se llegará con un juicio oral en marcha y ninguna sentencia firme, por lo que nada le impediría ser candidata.

La duda también se presenta al interior del peronismo, de donde no surge ningún liderazgo marcado que pueda superar a la ex presidenta en las urnas dentro del peronismo. Según Fornoni, el miércoles en el Senado Cristina también le envió un mensaje claro al PJ: “Ustedes sin mí no son nada”.