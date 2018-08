"Falta de sensibilidad" y críticas internas: la pobreza, eje de una grieta dentro del Gobierno

La situación de crisis económica y recorte que afronta el presidente Mauricio Macri comenzó a generar algunas críticas internas como consecuencia de la “falta de sensibilidad” que recriminan ante el escenario que incluso el jefe de Estado ya ve venir y así lo dejó saber recientemente. “Sí, lamentablemente esta devaluación trajo un rebote en la inflación y la inflación es el mayor generador de pobreza, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder", dijo Macri durante una conferencia de prensa en Jujuy hace tres días.

Esa declaraciones, en las que Macri blanqueó lo que espera que suceda dentro de poco en el oficialismo, hicieron que tomaran aún más fuerzas las críticas internas por la falta de “sensibilidad” ante ese problema y la forma de actuar en consecuencia. “A la gente normal, que te votó, de clase media, no le podes responder con la macro cuando te dicen que no llegan a pagar el alquiler”, le dijo a este medio una alta fuente oficial.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en el centro de la escena por los coletazos de la crisis cambiaria.

En las últimas semanas en los diferentes ministerios de Desarrollo Social de la Nación, la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, se multiplican los pedidos de averiguación de los diferentes programas de asistencia, que en algunos casos son para hasta poder llegar a tener dinero para costear un alquiler.

“Ya no alcanza con que se hagan algunos recortes en las cuentas para llegar a fin de mes. Ahora hay personas que se están acercando a las oficinas del Estado porque ya se dan cuenta de que en breve no van a tener dinero para necesidades básicas”, agregó la misma fuente. Las preocupaciones en los despachos oficiales llegan además con más malas noticia: hasta diciembre no se terminaría de acomodar la turbulencia internacional de acuerdo a lo que proyectan diferentes analistas internacionales.

El presidente Mauricio Macri cómo a sufrir las primeras críticas internas por el manejo de los temas relacionados con la pobreza.

Las personas que se encuentran dentro de la pobreza estructural que se estima que se encuentra entre un 15 y un 20% son el principal foco al que apunta la asistencia social directa que hacen dichos ministerios. Pero ahí no se encuentra el problema al que comenzaron a hacer referencia los funcionarios más críticos. Sino el otro 10% aproximadamente que varía drásticamente su situación de acuerdo a los vaivenes de la economía local. “Podes ajustar, porque se necesita, y se sabe que estos cuatro meses van a ser los difíciles de verdad, pero tenes que tener un poco más de empatía. Buscar conectar un poco más, tener un poco más de tacto. Eso te complica las cosas mucho más”, sostiene uno de los funcionarios que realizó recientemente dicha objeción.