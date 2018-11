Final cantado: Cambiemos no consiguió los votos y se cayó la sesión por el desafuero de Cristina

Cambiemos no podrá tratar el desafuero de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, debido a que no logró conseguir los 37 votos necesarios para dar quórum en la sesión especial convocada para hoy a las 16. Precisamente por eso, sesde el oficialismo suspendieron la labor, término usado para directamente levantar la sesión antes de que empiece.

El motivo fue la falta de apoyo de otros bloques, principalmente de la bancada peronista que dirige el senador Miguel Ángel Pichetto. El pedido de desafuero es por la causa de traición a la Patria por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y la posterior denuncia del ex fiscal AMIA, Alberto Nisman, y fue solicitado por el juez federal Claudio Bonadio. Es el primero de los dos pedidos que tiene la senadora, ya que el otro, remitido por el mismo magistrado, corresponde a la causa de los cuadernos del ex chófer Oscar Centeno, pero todavía la Cámara Federal debe autorizarlo.

El juez federal que pidió el desafuero, Claudio Bonadio.

“Nunca iban a estar los votos por parte del peronismo para realizar la sesión”, explicó uno de los senadores del PJ que recién tiene pensado volver a Buenos Aires mañana por la noche. “Jamás estuvo realmente en la agenda”, agregó. Para poder mitigar el impacto, el interbloque de Cambiemos se encuentra reunido en estos momentos para delinear una estrategia de comunicación del caso.

El titular del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff.

Horas después de la aprobación del Presupuesto 2019, el interbloque Cambiemos pidió volver a abrir el recinto para tratar el pedido de desafuero. Con las firmas de Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Humberto Schiavoni, Silvia Elías de Pérez y Julio Martínez, el oficialismo presentó una nota a la vicepresidenta Gabriela Michetti para pedirle que convoque a una sesión especial para el próximo martes 20 a las 16, para votar el expediente, que no cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Los miembros del bloque de Cambiemos se encuentran reunidos en el despacho de Pinedo.



Pasa que el pedido de Bonadio vence este mes -hay distintas interpretaciones sobre la fecha exacta- y Cambiemos esperó a que transcurriera el tratamiento del Presupuesto para citar a la sesión, con el fin de no empantanar los acuerdos alcanzados para esa ley. Sin embargo, el interbloque sabe que la convocatoria tiene pocas chances de prosperar. En primer lugar, a la bancada presidida por Naidenoff le costará reunir el quórum de 37 senadores para abrir la sesión. “La responsabilidad de lograr el quórum es del oficialismo”, dejaron trascender fuentes del interbloque de Pichetto.



De hecho, el jefe del bloque Justicialista consideró “otra estupidez” el pedido de desafuero a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. “Entiendo que no sería viable esa sesión. Hemos pedido un informe al tribunal oral. Esperamos que se expida antes del martes -señaló-. Me parece que es un absurdo que se trate un desafuero sobre un pedido de prisión preventiva sobre una investigación terminada, donde no hay riesgo de fuga”, señaló el rionegrino.