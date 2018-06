Ginés González García, ex ministro de Salud: "¿Sabrá Mirtha Legrand cuánto cuestan 50 mil internaciones por abortos?"

Ginés González García manifestó su postura a favor de la despenalización del aborto.

A tres días de que la Cámara de diputados debata en el recinto la despenalización del aborto, el ex ministro de Salud de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Ginés González García, reiteró su postura a favor de la legalización y se mostró optimista sobre lo que pueda ocurrir en la sesión que, se espera, será maratónica. Además, cuestionó los argumentos religiosos y rechazó los dichos de Mirtha Legrand, quien dijo que la despenalización costaría “una fortuna”.

“No estoy a favor del aborto, estoy en contra, pero no quiero que tenga las consecuencias que está teniendo por ser ilegal y clandestino”, sostuvo González García en diálogo con BigBang. El ex funcionario tuvo un encendido discurso en el plenario de comisiones de Diputados, donde fue uno de los oradores en el debate.

El proyecto de ley será tratado en el Congreso este miércoles.

Aquella jornada indicó que en Argentina “hay abortos de pobres y abortos de ricos”, y que “no son iguales ni tienen las mismas consecuencias”. La defensa del proyecto, incluso, coincidió con la que hizo el actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Esta mañana ambos sanitaristas coincidieron en una entrevista en radio Con Vos, donde Rubinstein sostuvo que se trata “de un problema de salud pública” y que “tiene que ver con muertes evitables e internaciones inevitables”.

Gonzáles García indicó que la despenalización lograría la disminución de las muertes de mujeres que se realizan abortos clandestinos, así como la reducción en la cantidad de interrupciones de embarazo que se realizan. “No sé cómo va a resultar la votación en la Cámara, está muy parejo. Para mi sorpresa hay una cantidad de fundamentalistas religiosos que quieren imponer la religión sobre la ley, sobre los derechos humanos, sobre lo que hace el mundo, usando falsos slogans, como que “defienden la vida”. “¿Yo qué defiendo? ¿En occidente son asesinos seriales?”, se quejó el ex funcionario y actual director de la fundación Salud.

-¿Es una chicana ese argumento?

-Es mucho más que una chicana: es un golpe bajo, no tienen razones y entonces utilizan falsedades. Vida hay siempre, aún antes de la concepción. Además, varía según las religiones. Pero no varía la diferencia entre la vida y el ser humano. En algún caso es después de la semana 20, porque empieza a tener formación neurológica y en otros casos es después de que nació. No quieren salvar dos vidas, son responsables de muertes e internaciones, dolores y también son responsables de que esto sea un negocio ilegal muy bueno para muchos.

El ex ministro consideró que el proyecto que se encamina a emitir dictamen mañana en la última reunión en comisión es razonable. “Se podría querer más para un lado o para el otro, pero en términos generales la idea de que deje de ser clandestino es un efecto fundamental. No lo digo sólo por la psicología o la culpa, sino por las consecuencias: hablo de muertes, internaciones, dinero. Todas esas consecuencias disminuyen.

- El del dinero es un argumento que utilizó este fin de semana Mirtha Legrand, que decía que sería muy costoso.

-Pobre Mirtha, la hacen decir cada cosa… Soy presidente de la Asociación Argentina de Economía de la Salud. ¿Sabrá Mirtha lo que cuestan 50 mil internaciones por año? ¿Sabrá el mercado ilegal cuánta plata le quita al bolsillo de las chicas? ¿Sabrá que cuando esto se legalice, el misoprostol que vale dos dólares en todo el mundo y acá vale $3.800 va a bajar el precio, porque justamente se especula con el precio? Despenalizando va a haber acceso. Esta no es la discusión, pero si lo fuera, también se va a ahorrar plata.