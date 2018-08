Giro en la causa de los cuadernos: José López pidió convertirse en "imputado colaborar"

El ex secretario de Obras Públicas José López solicitó volver a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa donde se investigan las coimas a cambio de obra pública.

Por ello, en la tarde del viernes llegó desde el penal de Ezeiza a Comodoro Py, donde pidió convertirse en "imputado colaborador". Ahora, resta que el juez que investiga la causa, Claudio Bonadio, lo acepte.

Hasta ahora López se había negado a declarar, pero tras reunirse con sus defensores volvió ante el fiscal y compareció por alrededor de siete horas.

López llegó este mediodía a Comodoro Py.

López además afronta un juicio por enriquecimiento ilícito, luego de ser sorprendido escondiendo bolsos con U$S 9 millones en un convento de General Rodríguez. Por la misma se encuentra preso desde hace dos años. Y se especula con que puede recibir una condena.

En ese contexto declaró: "Lo que voy a explicar ahora es la verdad: ese dinero no es mío, es de varias personas vinculadas a la política. Al lugar no llegué solo, me escoltaron tres personas, en un auto y en una moto. Son las personas que me entregaron el dinero", confesó.

Por los bolsos en el convento, López afronta una causa de enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, el ex funcionario se encuentra acusado por presunto cobro de coimas a la brasileña Odebrecht para llevar adelante plantas potabilizadoras de AySA en Berazategui y Zárate.

La pata financiera

El financista Ernesto Clarens acordó este viernes con el fiscal Stornelli convertirse en imputado colaborador en la causa por presuntas coimas en obras públicas. Sin embargo todavía falta la homologación del juez Bonadio.



Clarens fue mencionado por algunos empresarios como quien recibía parte de los bolsos con las coimas, que eran parte del pago a los ex funcionarios kirchnerista.

Clarens está señalado como el lavador de las coimas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el financista corroboró los dichos de dos empresarios arrepentidos que aseguraban que llevaban dinero de coimas en pesos a su financiera y luego él los transformaba en dólares y se los entregaba a gente de confianza de Néstor Kirchner, entre los que estaba Daniel Múñoz, ex secretario del ex Presidente.

Su financiera, Invernes -muchos adjudican su nombre a "Inversiones Néstor"- era la encargada de blanquear el dinero proveniente de las coimas. Además está considerado como una pieza clave dentro del sistema de lavado de dinero montado por el empresario Lázaro Báez, causa por la cual está imputado.

Liberados y próximos detenidos

Este viernes, Bonadio ordenó la excarcelación de Martín Larraburu, secretario del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y uno de los primeros detenidos en la investigación que surgió tras darse a conocer los cuadernos de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta. Esta excarcelación se dará luego del pago de una fianza de 50.000 pesos.

Larraburu quedará en libertad luego del pago de una fianza.

Por otro lado, a quien se le negó la la exención de prisión es al empresario Néstor Otero -dueño de la concesión de la terminal Retiro- por lo que en las próximas horas podría ordenarse su captura.

En los cuadernos de Centeno consta que el viceministro de Planificación Baratta fue a buscar 250.000 dólares en efectivo a las oficinas que tiene el empresario en la Terminal de Retiro.

Otero, dueño de Retiro, con pedido de captura.

A su vez, se ordenó la detención del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, tras la declaración del empresario Aldo Roggio.

El dueño de la constructora que lleva su propio nombre declaró que le pagó coimas a la secretaría de Transporte por operar el Ferrocarril Urquiza y el subte con Metrovías.

Schiavi otra vez en la mira de la Justicia.

De esta manera, Schiavi quien ya tiene una condena por la tragedia de Once quedó una vez más en la mira de la justicia.